Studiu Cambridge și Meta: Televizoarele 8K nu aduc aproape niciun beneficiu vizual real față de 4K

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:03
387 citiri
FOTO Netflix

Un studiu realizat de University of Cambridge și Meta Platforms contrazice direct promisiunile din marketingul televizoarelor moderne. Pentru majoritatea oamenilor, rezoluțiile 4K și 8K oferă diferențe imperceptibile în condițiile obișnuite de vizionare dintr-un living.

Ochiul uman nu poate „vedea” 8K la distanțe normale

Cercetătorii au folosit un monitor 4K de 27 de inchi montat pe un sistem de reglare a distanței și au testat cât de fine pot fi distinse detaliile de către ochiul uman. Rezultatul: chiar și în condiții ideale, vederea umană atinge o limită de aproximativ 94 de puncte pe grad (PPD) pentru imagini alb-negru și 89 PPD pentru culori contrastante, scrie Connect.

Tradus în termeni practici, dacă privești un televizor de 44 de inchi de la o distanță obișnuită de 2,5 metri, un ecran 8K nu va părea mai clar decât unul 4K, iar în multe cazuri, nici măcar mai clar decât un model QHD (2K).

Pentru a ilustra concluziile, echipa de la Cambridge a creat un instrument online care permite utilizatorilor să introducă dimensiunea ecranului și distanța de vizionare pentru a afla dacă percep diferența între 4K și 8K. În majoritatea combinațiilor tipice, rezultatul este același: ochiul nu poate distinge claritatea suplimentară.

Studiul critică accentul pus de producători pe creșterea numărului de pixeli, arătând că parametri precum contrastul, luminozitatea, procesarea imaginii și calitatea panoului au un impact vizibil mai mare asupra experienței reale.

Un alt obstacol major este lipsa conținutului nativ 8K. Majoritatea filmelor, transmisiunilor sportive și programelor TV sunt produse în 4K sau chiar Full HD, iar televizoarele 8K se bazează pe upscaling, o tehnică de interpolare digitală care rareori aduce o îmbunătățire autentică.

