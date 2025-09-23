De acum, televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea lui Gemini, asistentul său AI, pe platforma Google TV, transformând modul în care interacționezi cu conținutul de acasă.

Noua integrare promite să aducă inteligența artificială pe peste 300 de milioane de dispozitive active, inclusiv televizoare smart și sisteme Android TV. După telefoane și browserul Chrome, acesta este următorul pas prin care Google extinde „prezența” lui Gemini în viața utilizatorilor.

Ce poate face Gemini pe televizor

Google spune că AI-ul nu se limitează la comenzi vocale de bază. Cu Gemini, utilizatorii pot purta conversații naturale pentru a găsi filme, seriale sau programe TV, chiar și atunci când nu își amintesc titlul exact. Asistentul poate explica ce s-a întâmplat în sezoanele anterioare, oferă recenzii înainte să apeși play sau sugerează recomandări personalizate pentru fiecare membru al familiei.

Dar funcțiile merg mai departe de divertisment. Copiii pot cere ajutor la teme, părinții pot planifica vacanțe, iar utilizatorii curioși pot folosi AI-ul pentru a învăța abilități noi, direct de pe canapea. În plus, toate comenzile clasice ale Asistentului Google rămân active, așa că experiența nu pierde nimic, ci doar câștigă noi capabilități.

Ads

Implementarea începe astăzi pe seria TCL QM9K, urmând ca până la finalul anului să ajungă și pe dispozitivele HDMI Google TV Streamer, dar și pe televizoarele Hisense (U7, U8, UX) și TCL (QM7K, QM8K, X11K) din 2025. Google promite că funcțiile se vor extinde treptat, pe măsură ce Gemini se „învață” cu rolul de asistent pentru sufragerie.

Ads