Televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea inteligenței artificiale

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:01
454 citiri
Televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea inteligenței artificiale
Bărbat care se uită la televizor Foto: Pixabay

De acum, televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea lui Gemini, asistentul său AI, pe platforma Google TV, transformând modul în care interacționezi cu conținutul de acasă.

Noua integrare promite să aducă inteligența artificială pe peste 300 de milioane de dispozitive active, inclusiv televizoare smart și sisteme Android TV. După telefoane și browserul Chrome, acesta este următorul pas prin care Google extinde „prezența” lui Gemini în viața utilizatorilor.

Ce poate face Gemini pe televizor

Google spune că AI-ul nu se limitează la comenzi vocale de bază. Cu Gemini, utilizatorii pot purta conversații naturale pentru a găsi filme, seriale sau programe TV, chiar și atunci când nu își amintesc titlul exact. Asistentul poate explica ce s-a întâmplat în sezoanele anterioare, oferă recenzii înainte să apeși play sau sugerează recomandări personalizate pentru fiecare membru al familiei.

Dar funcțiile merg mai departe de divertisment. Copiii pot cere ajutor la teme, părinții pot planifica vacanțe, iar utilizatorii curioși pot folosi AI-ul pentru a învăța abilități noi, direct de pe canapea. În plus, toate comenzile clasice ale Asistentului Google rămân active, așa că experiența nu pierde nimic, ci doar câștigă noi capabilități.

Implementarea începe astăzi pe seria TCL QM9K, urmând ca până la finalul anului să ajungă și pe dispozitivele HDMI Google TV Streamer, dar și pe televizoarele Hisense (U7, U8, UX) și TCL (QM7K, QM8K, X11K) din 2025. Google promite că funcțiile se vor extinde treptat, pe măsură ce Gemini se „învață” cu rolul de asistent pentru sufragerie.

Locurile de muncă dispar, roboții le iau. Elon Musk vine cu planul prin care vrea să salveze omenirea
Locurile de muncă dispar, roboții le iau. Elon Musk vine cu planul prin care vrea să salveze omenirea
Inteligența artificială și roboții nu mai sunt scenarii SF, ci realități care încep să transforme rapid piața muncii. Din ce în ce mai multe analize avertizează că până în 2030...
Podcast în loc de citit. Google Chrome se transformă într-un „narator digital” cu noua funcție AI
Podcast în loc de citit. Google Chrome se transformă într-un „narator digital” cu noua funcție AI
Chrome pentru Android se transformă într-un adevărat „narator digital”. Noua funcție Read Aloud cu AI, deja disponibilă în versiunea stabilă a browserului, nu mai citește simplu textul...
#tehnologie, #Google, #televizor, #inteligenta artificiala , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Care mașini pot ajunge efectiv la peste 600.000 de km fără a necesita reparații majore? Răspunsul dat de un mecanic: "Această alegere îi poate surprinde pe unii"
  2. Adio ferestre enervante? UE pregătește o nouă lege a cookie-urilor care va schimba internetul pentru toți europenii
  3. Locurile de muncă dispar, roboții le iau. Elon Musk vine cu planul prin care vrea să salveze omenirea
  4. Televizorul nu mai este doar un ecran pentru filme și seriale. Google a început implementarea inteligenței artificiale
  5. Europa trântește ușa în nas Big Tech: giganții americani, excluși din accesul la datele financiare prin FiDA
  6. Nvidia bagă 100 de miliarde de dolari în OpenAI – investiția care poate rescrie viitorul inteligenței artificiale
  7. OCDE modifică în sus prognozele pentru economia globală, dar avertizează că efectul negativ tarifelor nu a trecut încă
  8. Aparate care îți „fură” curentul fără să știi: de ce îți crește factura la electricitate și cum poți scăpa de consumul ascuns
  9. Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial, după negocierile cu Nicușor Dan. Până când va fi prelungită măsura
  10. ”Ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile.” Mugur Isărescu, despre riscurile introducerii unui euro digital

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...