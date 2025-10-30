Atenție la ofertele de Black Friday! ANCOM avertizează asupra contractelor-capcană și a tentativelor de fraudă online

Pe măsură ce se apropie Black Friday, tot mai mulți români sunt atrași de reducerile spectaculoase la abonamentele de telefonie, internet și televiziune. Însă, alături de promoțiile tentante, apar și riscuri precum contracte semnate în grabă sau înșelătorii online. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trage un semnal de alarmă și vine cu un set clar de recomandări pentru consumatori.

Contractele online, sau, mai bine zis, ce trebuie să verifici înainte de a apăsa „Cumpără”

ANCOM reamintește că furnizorii au obligația legală de a afișa informații clare despre produs sau serviciu: preț, durată contractuală, costuri suplimentare și condițiile de retragere. Pagina de comandă trebuie să includă un buton care specifică explicit că acțiunea implică o plată, altfel comanda nu este valabilă.

„Dacă nu există o astfel de atenționare, utilizatorul nu are nicio obligație financiară”, precizează instituția. De asemenea, contractul devine valabil doar după confirmarea scrisă (prin e-mail, SMS sau document oficial) din partea furnizorului. În lipsa acesteia, comanda online nu produce efecte juridice, chiar dacă a fost trimisă.

Un alt detaliu important: dacă stocul promoțional se epuizează înainte ca furnizorul să confirme comanda, acesta nu este obligat să livreze produsul la preț redus.

Fiecare operator trebuie să furnizeze și fișa de sinteză a contractului, un document standard care explică tarifele, durata, condițiile de reziliere și penalitățile. Aceasta trebuie pusă la dispoziția clientului înainte de livrare sau de activarea serviciului.

Orice contract încheiat la distanță (inclusiv online) oferă dreptul de retragere în 14 zile calendaristice, fără a fi nevoie de o justificare. În cazul achiziției unui dispozitiv (telefon, router, laptop etc.), termenul se calculează de la primirea produsului.

Dacă furnizorul nu te informează corect despre acest drept, termenul de retragere se extinde automat la 12 luni. Solicitarea se poate face simplu, prin formularul standard sau printr-o notificare scrisă. După aceea, operatorul este obligat să ramburseze sumele plătite, cu excepția cazurilor în care ai cerut activarea serviciului înainte de expirarea termenului legal.

Cum recunoști mesajele false de Black Friday

ANCOM avertizează că în perioada reducerilor crește numărul tentativelor de phishing, SMS-uri și e-mailuri care par venite de la furnizori reali, dar conțin linkuri către site-uri false.

Escrocii solicită deseori datele cardului pentru „confirmarea unei comenzi” sau „livrarea coletului”. Autoritatea recomandă să nu accesezi linkurile și să verifici întotdeauna autenticitatea expeditorului. Dacă ai plătit deja și bănuiești o fraudă, anunță imediat Poliția și blochează cardul.

