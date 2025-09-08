Tesla renunță oficial la promisiunea conducerii complet autonome: „Full Self-Driving” devine doar un asistent

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 17:57
144 citiri
Tesla renunță oficial la promisiunea conducerii complet autonome: „Full Self-Driving" devine doar un asistent
Tesla pe autostradă FOTO captură YouTube/ Tesla

Tesla și-a schimbat radical discursul în privința viitorului condusului autonom. După aproape un deceniu în care Elon Musk a promis că toate mașinile companiei vor putea circula singure, producătorul auto a decis să redefinească termenul „Full Self-Driving” (FSD).

Noua formulare vorbește acum despre „conducere autonomă completă (supervizată)”, ceea ce înseamnă că sistemul necesită permanent atenția șoferului. Practic, pachetul FSD, vândut la un moment dat cu până la 15.000 de dolari, nu mai promite autonomie totală, ci doar un set avansat de funcții de asistență la condus.

De la visul lui Musk la realitatea actuală

Încă din 2016, Tesla susținea că toate vehiculele sale vor putea, prin actualizări software, să atingă capacitatea de conducere autonomă nesupravegheată. Musk a repetat constant că acest lucru va deveni realitate „până la sfârșitul anului” – în fiecare an, din 2018 încoace.

Realitatea este că mașinile produse între 2016 și 2023 nu au hardware-ul necesar pentru autonomie deplină, iar compania nu are încă un plan concret pentru modernizarea acestora. Proprietarii care au cumpărat FSD în acea perioadă nu vor primi ceea ce li s-a promis inițial: posibilitatea de a adormi la volan și de a se trezi la destinație.

Astăzi, FSD este prezentat doar ca un „sistem avansat de conducere”, capabil să îndeplinească anumite sarcini ce imită autonomia, dar care necesită supraveghere constantă.

