Tesla își începe aventura globală cu Cybertruck: prima oprire, Coreea de Sud

La câțiva ani buni după prezentarea spectaculoasă și după o lansare timidă în Statele Unite, Canada și Mexic, Tesla face un pas neașteptat. Cybertruck, mașina futuristă care a împărțit opiniile încă din prima zi, va ajunge în Coreea de Sud, marcând începutul expansiunii internaționale.

Primele detalii despre prețuri și comenzi

Tesla Coreea a transmis celor care și-au rezervat deja vehiculul că între 29 august și 4 septembrie 2025 trebuie să confirme achiziția direct din contul lor, altfel își pierd prioritatea la livrare. După această perioadă, începând cu 5 septembrie, și publicul larg din Coreea va putea plasa comenzi noi.

Oferta include două versiuni: Cybertruck AWD, cu tracțiune integrală și un preț echivalent cu 145 milioane won (aproximativ 104.000 de dolari), și varianta de top, Cyberbeast, la 160 milioane won (circa 114.500 de dolari). Sumele plasează pick-up-ul electric în aceeași zonă de preț cu SUV-urile premium de import, ceea ce îl face un produs destinat clienților care caută exclusivitate.

Decizia companiei lui Elon Musk nu este întâmplătoare. Coreea de Sud reprezintă o piață unde Tesla se bucură de o popularitate solidă, iar succesul de aici ar putea funcționa ca un test pentru modificările tehnice necesare. Cybertruck, în forma actuală, nu respectă normele de siguranță impuse pe piețele europene și în alte regiuni, așa că extinderea în Coreea pare a fi un pas intermediar înainte de o lansare globală.

