Tesla își începe aventura globală cu Cybertruck: prima oprire, Coreea de Sud

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 27 August 2025, ora 22:05
252 citiri
Tesla își începe aventura globală cu Cybertruck: prima oprire, Coreea de Sud
Reprezentanță Telsa din Salem, Oregon, vandalizată/FOTO:X@SawyerMerritt ·

La câțiva ani buni după prezentarea spectaculoasă și după o lansare timidă în Statele Unite, Canada și Mexic, Tesla face un pas neașteptat. Cybertruck, mașina futuristă care a împărțit opiniile încă din prima zi, va ajunge în Coreea de Sud, marcând începutul expansiunii internaționale.

Primele detalii despre prețuri și comenzi

Tesla Coreea a transmis celor care și-au rezervat deja vehiculul că între 29 august și 4 septembrie 2025 trebuie să confirme achiziția direct din contul lor, altfel își pierd prioritatea la livrare. După această perioadă, începând cu 5 septembrie, și publicul larg din Coreea va putea plasa comenzi noi.

Oferta include două versiuni: Cybertruck AWD, cu tracțiune integrală și un preț echivalent cu 145 milioane won (aproximativ 104.000 de dolari), și varianta de top, Cyberbeast, la 160 milioane won (circa 114.500 de dolari). Sumele plasează pick-up-ul electric în aceeași zonă de preț cu SUV-urile premium de import, ceea ce îl face un produs destinat clienților care caută exclusivitate.

Decizia companiei lui Elon Musk nu este întâmplătoare. Coreea de Sud reprezintă o piață unde Tesla se bucură de o popularitate solidă, iar succesul de aici ar putea funcționa ca un test pentru modificările tehnice necesare. Cybertruck, în forma actuală, nu respectă normele de siguranță impuse pe piețele europene și în alte regiuni, așa că extinderea în Coreea pare a fi un pas intermediar înainte de o lansare globală.

Tesla vinde acum semnalizatoare clasice cu 350 de dolari ca opțiune pentru Model 3 Highlander
Tesla vinde acum semnalizatoare clasice cu 350 de dolari ca opțiune pentru Model 3 Highlander
Decizia Tesla de a elimina manetele de semnalizare din Model 3 Highlander, prezentat în 2023, a stârnit numeroase critici. Constructorul american a înlocuit comanda tradițională cu butoane pe...
Apple pregătește o revenire neașteptată: Touch ID ar putea fi resuscitat odată cu primul iPhone pliabil
Apple pregătește o revenire neașteptată: Touch ID ar putea fi resuscitat odată cu primul iPhone pliabil
Apple plănuiește să readucă în prim-plan o tehnologie pe care chiar ea o declarase depășită. Potrivit Bloomberg, Touch ID va reveni pe scenă, dar nu pe orice model, ci pe primul iPhone...
#tehnologie, #tesla, #cybertruck , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Contractul carierei: "desfiintata" pentru cum se imbraca, va prezenta in premiera o emisiune celebra
a1.ro
George Vornicu a cerut-o in casatorie pe Ionela Cosa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerabdare: "Un minut n-am putut sa mai stau"
ObservatorNews.ro
ASF, ANRE si ANCOM avertizeaza "riscuri sistemice" daca li se taie din salarii. Sefii castiga 60.000 lei/luna

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Livrator agresat, ecou național: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România."
  2. Tesla își începe aventura globală cu Cybertruck: prima oprire, Coreea de Sud
  3. Apple pregătește o revenire neașteptată: Touch ID ar putea fi resuscitat odată cu primul iPhone pliabil
  4. Aerul este încă afectat în mai multe zone din București, după incendiul de la „Dragonul Roșu”. Recomandări din partea autorităților
  5. Record de țigări ilegale cumpărate de români. Explozia prețurilor, printre principalele motive
  6. Transelectrica majorează tariful pentru achiziția serviciilor de sistem, citând „deviații de la prognoză”. Traducerea: compania nu prevăzuse noile condiții economice
  7. România va găzdui cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume. Anunțul ministrului Economiei VIDEO
  8. Reprezentanții agenției de rating Moody's continuă să bată la ușa guvernului. Strâns cu ușa, Bolojan recunoaște o criză bugetară, dar promite și o soluție
  9. Cum se completează cererea pentru tichetele de energie. Tutorial video realizat de Ministerul Muncii VIDEO
  10. Cine este de vină pentru că facturile la energie din iulie au fost emise cu TVA de 21%. Explicațiile ministrului Bogdan Ivan