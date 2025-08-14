Elon Musk își duce proiectul la următorul nivel. Tesla își transformă bordul în spectacol vizual și aduce realismul jocurilor video în mașină

Tesla pregătește un salt vizual major pentru modelele sale de top, Model S și Model X echipate cu hardware AMD. În locul vechiului motor grafic Godot, compania trece la Unreal Engine, celebra platformă dezvoltată de Epic Games și folosită în unele dintre cele mai populare jocuri video de pe PC și console.

Această schimbare promite să facă din interfața mașinii o experiență aproape cinematografică. Hărțile din modul de navigație, inclusiv cele din sistemul Full Self-Driving, vor afișa clădiri și străzi cu iluminare realistă, iar nivelul de detaliu va aduce șoferii mai aproape de un tablou fotorealist al împrejurimilor. În plus, și panoul de bord digital va beneficia de o claritate și viteză de răspuns îmbunătățite.

Unreal Engine depășește cu mult capabilitățile motorului Godot, oferind unelte avansate pentru generarea de medii 3D în timp real. Aceasta înseamnă nu doar efecte de iluminare mai realiste, ci și reprezentări detaliate ale vehiculului și traficului din jur. Tesla nu este singurul producător auto care a apelat la Epic Games pentru astfel de tehnologii, alături de branduri precum Rivian, Ford, GMC, Volvo și Lotus.

Pe lângă îmbunătățirile vizuale evidente, integrarea Unreal Engine ar putea aduce funcții suplimentare, precum cartografiere tridimensională avansată, simulări meteo mai precise și modele realiste de trafic.

