Tesla vinde acum semnalizatoare clasice cu 350 de dolari ca opțiune pentru Model 3 Highlander

Decizia Tesla de a elimina manetele de semnalizare din Model 3 Highlander, prezentat în 2023, a stârnit numeroase critici. Constructorul american a înlocuit comanda tradițională cu butoane pe volan, susținând că aceasta este o soluție mai modernă, dar mulți șoferi au considerat schimbarea incomodă și greu de acceptat.

Semnalizatoarele clasice revin

Compania a anunțat acum că semnalizatoarele clasice revin, însă doar ca opțiune suplimentară. Pe site-ul Tesla din China a apărut un accesoriu oficial: manetele de semnalizare, disponibile la prețul de 350 de dolari, la care se adaugă costul montajului autorizat.

Redesignul Highlander a venit după șase ani fără modificări majore pentru Model 3. Tesla a introdus atunci îmbunătățiri precum amortizare mai bună a zgomotului, o parte frontală redesenată, scaune ventilate și ecran tactil pentru pasagerii din spate. Totuși, printre reducerile de costuri, eliminarea semnalizatoarelor a fost cea mai contestată.

Această direcție nu era nouă. Tesla testase deja ideea pe Model S, echipat cu un volan dreptunghiular, unde semnalizarea se făcea tot prin butoane. Diferența este că în cazul Model 3 Highlander, care păstrează volanul clasic, mulți șoferi au simțit lipsa comenzii familiare. Chiar dacă unii s-au adaptat, iar funcția de semnalizare automată din pachetul FSD a preluat parțial sarcina, cererea pentru manetele tradiționale a rămas puternică.

După aproape doi ani de discuții și nemulțumiri, Tesla nu a revenit complet la vechiul design, dar a găsit o soluție intermediară: cine vrea semnalizatoare clasice le poate cumpăra separat.

