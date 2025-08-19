Tesla schimbă regulile jocului mașinilor electrice cu un SUV electric de familie cu 6 locuri

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 19 August 2025, ora 21:21
FOTO Tesla

După luni de speculații, Tesla a lansat Model YL, o variantă mai lungă și mai spațioasă a popularului Model Y. Noul model aduce un plus de confort prin configurația de 6 locuri și debutează deocamdată doar în China, la un preț de aproximativ 47.000 de dolari, adică puțin sub 50.000 de euro. Livrările sunt programate să înceapă din luna septembrie.

Mai mare, mai elegant, mai eficient

Model YL se distinge prin dimensiuni crescute: lungimea a fost extinsă cu 180 mm, înălțimea cu 24 mm și ampatamentul cu 150 mm față de Model Y clasic. Deși este mai masiv, autonomia declarată rămâne la un nivel impresionant, 751 km în ciclul chinezesc CLTC, grație unui pachet de baterii mai mare. Caroseria păstrează liniile de design cunoscute, dar include câteva detalii speciale, precum un defuser redesenat și o vopsea exclusivă numită „Starlight Gold”, disponibilă însă contra cost. Interesant este și coeficientul aerodinamic de 0,216 Cd, mai bun decât al versiunii standard.

Interiorul a fost configurat 2-2-2, cu rânduri de scaune complet rabatabile, inclusiv cel de-al treilea, echipat cu încălzire și acționare electrică. Spațiul suplimentar oferă un portbagaj uriaș, care poate ajunge la 2.539 litri. Sub capotă, modelul ascunde un sistem dual-motor cu tracțiune integrală și o putere totală de 456 CP, suficient pentru a atinge 100 km/h în doar 4,5 secunde și o viteză maximă de 210 km/h.

Deocamdată, Model YL se vinde exclusiv în China.

