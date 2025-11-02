Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția

TikTok FOTO Pixabay

Decizia guvernului albanez de a interzice TikTok s-a dovedit complet inutilă. La doar câteva luni de la intrarea în vigoare, rețeaua chineză este accesată în continuare de sute de mii de utilizatori, care folosesc aplicații VPN pentru a evita blocarea, scrie agenția EFE.

Interdicția, impusă în martie de premierul Edi Rama, a fost motivată de îngrijorări legate de violența în rândul tinerilor, după ce un adolescent de 14 ani a fost ucis în fața unei școli din Tirana. Guvernul a invocat un sondaj în care 90% dintre părinți s-ar fi declarat în favoarea închiderii platformei.

O lege doar „pe hârtie”, ignorată de toată lumea

În realitate, măsura a fost aplicată doar formal. „Cetățenii pot accesa TikTok fără obstacole, iar autoritățile nu au reacționat în niciun fel”, a explicat avocatul Alban Duraj, pentru EFE. „Interdicția există doar în teorie”, a adăugat el.

Zeci de mii de albanezi au descărcat aplicații VPN imediat după adoptarea legii, iar mulți influenceri, jurnaliști și antreprenori continuă să folosească platforma fără probleme. Printre ei, chiar și figuri politice, inclusiv fostul primar al Tiranei, Erion Veliaj, care a postat clipuri pe TikTok din închisoare, înainte de a fi destituit oficial.

Organizații civice și jurnaliști au contestat interdicția la Curtea Constituțională, considerând-o o încălcare a libertății de exprimare.

„Această decizie creează un precedent periculos pentru cenzurarea arbitrară a internetului și restrângerea dreptului la informare”, a avertizat Isa Myzyraj, președintele Asociației Jurnaliștilor din Albania.

Federația Europeană a Jurnaliștilor (EFJ) a condamnat, la rândul ei, măsura, avertizând că presiunile asupra presei libere în Balcani cresc alarmant. Cu peste 1,5 milioane de utilizatori activi, adică mai mult de jumătate din populația țării, TikTok rămâne cea mai populară platformă din Albania

