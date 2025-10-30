S-au anunțat cele mai bune invenții ale anului 2025: inteligență artificială, energie solară și gadgeturi care îți simplifică viața

Revista TIME a publicat topul celor mai bune invenții și gadgeturi ale anului 2025, o selecție de 300 de produse care definesc direcția globală a inovației. De la drone care se pilotează singure până la laptopuri alimentate solar, lista reunește tehnologii deja disponibile comercial și concepte care par desprinse din viitor.

Gadgeturi care schimbă regulile jocului

Printre vedetele clasamentului se află HoverAir X1 ProMax, o dronă inteligentă capabilă să te filmeze automat în timpul activităților sportive, folosind algoritmi AI pentru urmărire precisă și filmare 8K. În zona software-ului, Adobe Podcast Enhance Speech a fost remarcat pentru modul în care curăță sunetul și transformă orice înregistrare într-una de studio.

Un alt proiect interesant este BuzzKill Notifications, o aplicație Android care permite control total asupra notificărilor, prin reguli exprimate în limbaj natural, totul procesat local, fără colectare de date. TIME include și cele mai noi modele AI, precum Anthropic Claude Sonnet 4, DeepSeek R1 și UiPath Agentic Automation.

Inovații pentru sănătate, frumusețe și viață confortabilă

La categoria lifestyle și wellness, L’Oreal AirLight Pro aduce un uscător de păr cu tehnologie infraroșu care protejează firele, iar Philips Norelco i9000 Prestige Ultra folosește senzori LED pentru a ajusta automat presiunea în timpul bărbieritului.

Ads

În zona confortului personal, Sleep Number ClimateCool a impresionat printr-o saltea inteligentă cu două zone termice, iar Keep Cold oferă o soluție sigură pentru păstrarea medicamentelor la temperatură controlată, ideală pentru pacienți cronici.

Inovațiile continuă cu Oura Ring 4, un inel smart care monitorizează somnul și stresul, și cu Manta Sound Sleep Mask, o mască de somn cu difuzoare Bluetooth integrate pentru relaxare completă.

Energia viitorului

Un capitol important al topului TIME 2025 este dedicat tehnologiilor verzi. Printre vedete se numără Beko Solar Off-Grid Refrigerator, un frigider care funcționează exclusiv cu energie solară, și Jackery Solar Roof, o țiglă fotovoltaică modulară care transformă acoperișul într-o centrală electrică personală.

În categoria mobilitate, BMW iX3 și BYD Dolphin Surf au fost apreciate pentru eficiența electrică, iar barca Arc Sport demonstrează că și transportul naval poate deveni sustenabil. Pentru aventurieri, Anker Solix EverFrost 2, un frigider portabil solar, și Crowd Compass, un dispozitiv care permite localizarea prietenilor în zone fără semnal, sunt exemple de tehnologie utilă și independentă energetic.

Ads

Casa inteligentă devine realitate

Printre cele mai spectaculoase inovații pentru locuință se află Dreame X50 Ultra, un aspirator-robot care urcă obstacole de până la 10 cm, și Epson Lifestudio Flex Plus, un proiector 4K multifuncțional care poate fi și lampă sau boxă audio.

La rândul său, LG PuriCare AeroCat Tower combină purificatorul de aer cu mobilierul pentru animale de companie, urmărind greutatea și activitatea pisicii într-un design futurist.

TIME menționează și invenții mai accesibile, precum Midea PortaSplit (aer condiționat portabil), Ninja Swirl by Creami (mașină de înghețată) și Frontline Defense System 2, un sistem automat de protecție împotriva incendiilor pentru locuințe.

Ads