Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 20:21
623 citiri
Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
FOTO Unsplash

Apple își întărește poziția de lider global în industria smartphone, conform celui mai recent raport Counterpoint Research „Top 10 Best Sellers”. Compania americană a reușit să urce toate cele trei modele de vârf din seria iPhone 16 pe primele locuri în T2 2025, confirmând cererea uriașă pentru gama lansată anul trecut.

Modelul standard iPhone 16 a depășit în vânzări versiunile Pro și Pro Max, demonstrând încă o dată că echilibrul dintre preț și performanță este cheia succesului. Acest salt este spectaculos: în T3 2024, iPhone 16 se afla pe locul 24 la nivel mondial, apoi a urcat pe 3 în ultimele luni ale anului, iar din 2025 conduce detașat clasamentul.

Samsung și Xiaomi, singurii rivali rămași în top

Pe locul patru s-a poziționat Samsung Galaxy A16 5G, un model mid-range care a atras cumpărătorii prin preț competitiv și conectivitate 5G. Imediat după el, Galaxy A06 4G ocupă locul cinci, câștigând teren față de începutul anului.

Apple a introdus și iPhone 16e direct în top 10, telefon care s-a vândut masiv în SUA și Japonia și a urcat de pe locul 22 până pe 6 într-un singur trimestru. Locurile 7 și 8 sunt rezervate tot pentru Samsung, cu Galaxy A16 4G și flagship-ul Galaxy S25 Ultra, promovat intens prin campanii dedicate funcțiilor GenAI.

Xiaomi își păstrează vizibilitatea prin Redmi 14C 4G, prezent pe locul 9, sprijinit de cererea mare din America Latină, Orientul Mijlociu și Africa. Topul este închis de iPhone 15, care în urmă cu doar câteva trimestre era lider global absolut.

Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele
Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele
Modelul „Pro” din seria Galaxy ar putea fi doar cu numele. Zvonurile lansate de cunoscutul insider Ice Universe sugerează că Galaxy S26 Pro nu va aduce schimbările pe care fanii le...
Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?
Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?
Samsung accelerează procesul de testare pentru One UI 8, iar semnele arată că lansarea oficială este mult mai aproape decât în cazul versiunii anterioare. Spre deosebire de perioada...
#tehnologie, #smartphone, #apple, #Samsung , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Premiera. Trump afirma ca "Rusia este stat agresor" in razboiul din Ucraina
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
ObservatorNews.ro
Bataie generala in centrul orasului Galati, dupa ce doua fete de 13 si 15 ani s-au luat la pumni si picioare
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nvidia, prinsă în vizorul Chinei. Ce acuzații i se aduc gigantului tech din partea chinezilor
  2. Un primar cere desecretizarea contractului de privatizare pentru un combinat siderurgic uriaș din România: "Am întocmit adrese către Președintele României și prim-ministru"
  3. Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
  4. Florin Cîțu, despre plafonarea prețului la alimente: "Cel mai ieftin populism socialist. A adus penurie și sărăcie în comunism și asta o să aducă și acum"
  5. Samsung nu mai are răbdare: One UI 8 ar putea sosi mai repede decât era așteptat. Pe ce telefoane va ajunge prima oara?
  6. Apple Air sau Samsung S25 Edge: Două telefoane pentru două tipuri de utilizatori. Cu ce avantaje vine fiecare dintre cele mai slim telefoane apărute
  7. PSD ia în calcul să treacă prin Parlament prelungirea plafonării prețului la alimente - SURSE
  8. Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele
  9. O politică fiscală ineficientă poate agrava contrabanda cu tutun în UE
  10. Noutăți GoBots: Automatizările aduc economii de +1,9 mil. euro lunar în magazinele Gomag

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 129 - Rușii râd de noi!