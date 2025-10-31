TP-Link, la un pas de interdicție în SUA. Există suspiciuni de legături cu Beijingul și riscuri pentru securitatea națională

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 22:00
189 citiri
FOTO Amazon

Potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal și Washington Post, autoritățile americane sunt aproape de a finaliza ancheta începută anul trecut împotriva TP-Link, producătorul chinez de echipamente de rețea, acuzat că ar putea reprezenta o amenințare pentru securitatea națională.

Ancheta, desfășurată de Departamentele de Comerț, Apărare și Justiție, a vizat posibile vulnerabilități integrate în produsele TP-Link și potențiale legături ale conducerii companiei cu oficiali din Beijing. Dacă raportul final confirmă suspiciunile, TP-Link s-ar putea alătura giganților chinezi deja interziși pe piața americană, precum Huawei sau ZTE.

Routerele sunt puse „sub lupă”

Deși investigația a început în decembrie 2024, informațiile publice au fost limitate, ceea ce sugerează că dosarul a fost ținut „la sertar” pe durata negocierilor comerciale sensibile dintre Washington și Beijing. Totuși, surse din administrație afirmă că produsele TP-Link Systems ar putea gestiona date sensibile ale utilizatorilor americani, fiind astfel vulnerabile la ingerințe străine.

TP-Link a fost fondată în Shenzhen, China, în 1996, de frații Jeffrey (Jianjun) Chao și Jiaxing Zhao. În 2024, sub presiunea politică tot mai mare, compania s-a divizat în TP-Link Technologies (China) și TP-Link Systems (SUA, cu sediul în California). Noua entitate americană are circa 500 de angajați în SUA și peste 11.000 în China.

