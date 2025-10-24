Giganții tech se pun bine cu Donald Trump și donează 250 de milioane de dolari pentru o sală de uriașă dedicată președintelui

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 21:28
330 citiri
Giganții tech se pun bine cu Donald Trump și donează 250 de milioane de dolari pentru o sală de uriașă dedicată președintelui
FOTO: Hepta

Donald Trump rdidică o sală de bal uriașă în curtea Casei Albe, care va fi fondată exclusiv din donații. Se pare că muncitorii deja au început demolarea aripii estice a clădirii, care va fi înlocuită de o sală de bal de lux, de 8.360 de metri pătrați, capabilă să găzduiască peste 1.000 de invitați.

Proiectul, estimat la 250 de milioane de dolari, nu folosește bani publici. Donald Trump a declarat că finanțarea provine integral din donații private, oferite de unele dintre cele mai puternice companii din SUA.

Silicon Valley și industria de apărare, pe lista sponsorilor

Printre finanțatorii proiectului se regăsesc nume grele din tehnologie precum Amazon, Apple, Google, Meta și Microsoft, dar și giganți ai apărării, precum Palantir și Lockheed Martin. De asemenea, în listă apar furnizori de telecomunicații, inclusiv Comcast și T-Mobile, dar și reprezentanți ai industriei cripto, cum ar fi Coinbase, Ripple, Tether America și frații Winklevoss.

Deși Casa Albă nu a dezvăluit exact contribuția fiecărei companii, se știe că Google ar fi alocat cel puțin 20 de milioane de dolari, sumă care ar face parte dintr-un acord amiabil în urma unui proces cu fostul președinte, legat de suspendarea contului său de YouTube după evenimentele din 6 ianuarie 2021.

Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
Mai mulți directori de top au încasat aproape 14 milioane de dolari din vânzarea propriilor acțiuni, chiar în timp ce compania traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade de...
Meta și TikTok, în vizorul UE: Comisia Europeană le acuză că ascund conținut ilegal și blochează accesul la date
Meta și TikTok, în vizorul UE: Comisia Europeană le acuză că ascund conținut ilegal și blochează accesul la date
Uniunea Europeană lovește din nou în giganții rețelelor sociale. Meta și TikTok sunt acuzate oficial de încălcarea Legii Serviciilor Digitale (DSA), cadrul legislativ care impune reguli...
#tehnologie, #Trump, #Casa Alba , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Suntem pregatiti sa facem un pariu cu Statele Unite". Anunt la cel mai inalt nivel: "Lui Trump ii e frica". Raspunsul Casei Albe
Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu il acuza pe Nicusor Dan ca este un "sustinator al mafiei magistratilor, o caricatura de Xi Jinping"
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. Meta și TikTok, în vizorul UE: Comisia Europeană le acuză că ascund conținut ilegal și blochează accesul la date
  3. Giganții tech se pun bine cu Donald Trump și donează 250 de milioane de dolari pentru o sală de uriașă dedicată președintelui
  4. Bugetarii care nu simt criza din România. Șefii din companiile de stat au salarii chiar și de 250.000 de lei pe lună. Lista celor mai mari venituri
  5. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  6. Honor lansează MagicOS 10: update-ul care aduce Android 16 și un nou val de inteligență artificială
  7. Microsoft transformă Copilot într-un „asistent complet”. Ce 12 funcții utile au fost adăugate de gigantul tech
  8. Microsoft taie previzualizarea fișierelor descărcate în Windows 11, după o serie de atacuri care furau date fără ca utilizatorul să dea click
  9. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  10. Apple rupe zidul dintre iPhone și Android: compania pregătește un sistem care mută aplicațiile și datele fără bătăi de cap