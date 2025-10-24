Donald Trump rdidică o sală de bal uriașă în curtea Casei Albe, care va fi fondată exclusiv din donații. Se pare că muncitorii deja au început demolarea aripii estice a clădirii, care va fi înlocuită de o sală de bal de lux, de 8.360 de metri pătrați, capabilă să găzduiască peste 1.000 de invitați.

Proiectul, estimat la 250 de milioane de dolari, nu folosește bani publici. Donald Trump a declarat că finanțarea provine integral din donații private, oferite de unele dintre cele mai puternice companii din SUA.

Silicon Valley și industria de apărare, pe lista sponsorilor

Printre finanțatorii proiectului se regăsesc nume grele din tehnologie precum Amazon, Apple, Google, Meta și Microsoft, dar și giganți ai apărării, precum Palantir și Lockheed Martin. De asemenea, în listă apar furnizori de telecomunicații, inclusiv Comcast și T-Mobile, dar și reprezentanți ai industriei cripto, cum ar fi Coinbase, Ripple, Tether America și frații Winklevoss.

Deși Casa Albă nu a dezvăluit exact contribuția fiecărei companii, se știe că Google ar fi alocat cel puțin 20 de milioane de dolari, sumă care ar face parte dintr-un acord amiabil în urma unui proces cu fostul președinte, legat de suspendarea contului său de YouTube după evenimentele din 6 ianuarie 2021.

