Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 19 August 2025, ora 15:41
338 citiri
Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa
FOTO discoverdobrogea.ro

Vacanța unui american s-a transformat într-un coșmar financiar după ce a încercat să rezolve o banală rezervare pentru un transfer spre o croazieră. Crezând că a sunat la serviciul clienți al companiei de turism, bărbatul a intrat, de fapt, în contact cu un grup de escroci care își promovează numerele false prin intermediul rezultatelor generate de inteligența artificială pe Google și chiar pe ChatGPT.

Totul părea credibil: interlocutorul știa detalii precise despre companie, despre traseul vasului și chiar despre costurile obișnuite, ceea ce l-a convins pe Alex Rivlin, turistul păgubit, să plătească în avans 768 de dolari pentru a beneficia de o reducere. La scurt timp, cardul său a fost accesat în repetate rânduri până când a reușit să-l blocheze.

Era escrocheriilor inteligente

Rivlin a povestit că numărul de telefon a apărut evidențiat direct în răspunsurile AI ale Google, care înlocuiesc treptat clasicele linkuri afișate la căutări. Convins că interacționează cu un reprezentant oficial, nu a bănuit nicio clipă că în spatele vocii politicoase era un impostor. Abia a doua zi, când au apărut tranzacții suspecte pe card, și-a dat seama că fusese înșelat.

Cazul său scoate la iveală o nouă etapă a fraudelor online. Escrocheriile vechi, care circulau prin emailuri, mesaje sau reclame false, se adaptează acum la epoca AI, folosind algoritmi pentru a manipula direct informațiile pe care utilizatorii le consideră de încredere. Numărul fals întâlnit de Rivlin a fost identificat și ca linie de contact pentru alte companii de croazieră, ceea ce arată amploarea fenomenului.

„Psihoza AI”, noul pericol al erei digitale. Cum pot chatboții să rupă oamenii de realitate
„Psihoza AI”, noul pericol al erei digitale. Cum pot chatboții să rupă oamenii de realitate
Utilizatori de chatboți AI care ajung să sufere episoade severe de paranoia și iluzii, o stare descrisă deja sub termenul de „psihoză AI”. Cazurile raportate includ situații extreme, de...
WhatsApp testează un asistent AI care rescrie mesajele pentru tine. Simplu, rapid și eficient
WhatsApp testează un asistent AI care rescrie mesajele pentru tine. Simplu, rapid și eficient
Un nou feature, denumit Writing Help, este deja disponibil pentru utilizatorii versiunii beta WhatsApp care folosesc aplicația în limba engleză. Scopul său este simplu: să transforme câteva...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #ChatGPT , #inteligenta artificiala
