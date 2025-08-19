Cum pot răspunsurile generate de AI să te lase fără bani? Povestea unui turist înșelat în Europa

Vacanța unui american s-a transformat într-un coșmar financiar după ce a încercat să rezolve o banală rezervare pentru un transfer spre o croazieră. Crezând că a sunat la serviciul clienți al companiei de turism, bărbatul a intrat, de fapt, în contact cu un grup de escroci care își promovează numerele false prin intermediul rezultatelor generate de inteligența artificială pe Google și chiar pe ChatGPT.

Totul părea credibil: interlocutorul știa detalii precise despre companie, despre traseul vasului și chiar despre costurile obișnuite, ceea ce l-a convins pe Alex Rivlin, turistul păgubit, să plătească în avans 768 de dolari pentru a beneficia de o reducere. La scurt timp, cardul său a fost accesat în repetate rânduri până când a reușit să-l blocheze.

Era escrocheriilor inteligente

Rivlin a povestit că numărul de telefon a apărut evidențiat direct în răspunsurile AI ale Google, care înlocuiesc treptat clasicele linkuri afișate la căutări. Convins că interacționează cu un reprezentant oficial, nu a bănuit nicio clipă că în spatele vocii politicoase era un impostor. Abia a doua zi, când au apărut tranzacții suspecte pe card, și-a dat seama că fusese înșelat.

Cazul său scoate la iveală o nouă etapă a fraudelor online. Escrocheriile vechi, care circulau prin emailuri, mesaje sau reclame false, se adaptează acum la epoca AI, folosind algoritmi pentru a manipula direct informațiile pe care utilizatorii le consideră de încredere. Numărul fals întâlnit de Rivlin a fost identificat și ca linie de contact pentru alte companii de croazieră, ceea ce arată amploarea fenomenului.

