Turnurile false de telefonie mobilă pot păcăli telefoanele și trimite mesaje care par venite de la bancă. Ce au descoperit cercetătorii

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 12:18
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Turnurile false de telefonie mobilă pot păcăli telefoanele și trimite mesaje care par venite de la bancă. Ce au descoperit cercetătorii
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O antenă de telefonie mobilă falsă poate păcăli smartphone-urile din apropiere să se conecteze la ea, fără ca utilizatorii să observe ceva neobișnuit. Astfel de dispozitive sunt folosite pentru supraveghere, dar și pentru trimiterea unor mesaje frauduloase care par să provină de la bănci sau alte instituții.

Problema este că sistemele dezvoltate pentru identificarea acestor antene nu sunt atât de eficiente pe cât se credea. Cercetătorii de la institutul sud-coreean KAIST au descoperit că toate cele șapte soluții de detectare analizate au ratat numeroase variante de atac.

Pentru a verifica eficiența lor, specialiștii au creat o platformă numită Devilray, capabilă să reproducă 2.592 de comportamente diferite ale antenelor false. Fiecare sistem testat a ratat cel puțin 192 dintre acestea, ceea ce arată că atacatorii pot folosi metode pe care instrumentele actuale nu le recunosc.

De ce pot fi păcălite telefoanele chiar și atunci când folosesc rețele moderne

Cercetătorii explică faptul că multe soluții de securitate au fost construite pentru a identifica atacuri deja cunoscute. Hackerii pot însă modifica felul în care operează, fără să declanșeze alertele obișnuite.

Una dintre principalele vulnerabilități ține de tehnologia 4G LTE. Atunci când un telefon încearcă să se conecteze la o antenă, nu verifică imediat dacă aceasta este autentică, ceea ce permite unor dispozitive false să obțină informații despre utilizatori.

Mai mult, o antenă falsă poate reduce puterea semnalului pentru a evita detectarea sau poate determina telefonul să folosească o rețea mai veche și mai puțin sigură. Nici telefoanele 5G nu sunt complet ferite, deoarece pot reveni la conexiuni 4G în anumite situații.

Testele au arătat și cât de dificil este să îmbunătățești detectarea fără să apară alarme false. Într-un experiment, rata de identificare a atacurilor a crescut de la 51% la 96%, dar sistemul a început să semnaleze mai des și conexiuni legitime.

Echipa KAIST a transmis deja organizației Electronic Frontier Foundation informații despre atacurile ratate de instrumentul său Rayhunter. Cercetătorii dezvoltă acum o soluție care să combine datele telefoanelor, ale operatorilor mobili și ale echipamentelor de monitorizare pentru a identifica inclusiv poziția antenelor false.

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