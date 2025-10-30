Uber testează un nou model de lucru: Cum poți câștiga bani fără să conduci, ci ajutând la antrenarea inteligenței artificiale

Uber face un pas neașteptat dincolo de ride-sharing și livrări. Compania americană testează în SUA un sistem prin care șoferii și curierii pot câștiga bani fără să pornească motorul. În loc de curse, aplicația Uber Driver le oferă „micro-sarcini” digitale precum înregistrări vocale, încărcări de imagini, texte scurte sau etichetări de conținut, folosite pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Uber își transformă rețeaua globală de lucrători într-o fabrică distribuită de date, intrând astfel în competiție directă cu giganți specializați precum Scale AI, Sama, Appen sau Amazon Mechanical Turk, scrie Playtech. Momentan, funcția nu este disponibilă în România și nu se știe dacă compania va migra cu acest serviciu și aici.

De ce Uber devine, practic, un furnizor de date pentru AI

În loc să cumpere seturi de date de la companii terțe, Uber folosește ceea ce are deja, o bază uriașă de utilizatori verificați și activi în teren. Prin sarcini mici, clar definite și plătite punctual, compania obține imagini și mostre de voce autentice, din contexte reale, exact ceea ce lipsește adesea din bazele de date generate artificial.

Pe termen scurt, modelul aduce un flux suplimentar de venit și diversifică sursele de profit ale Uber, care până acum depindea aproape exclusiv de transport și livrare. Pe termen lung, creează un avantaj unic: acces la date proaspete, ieftine și validate uman, esențiale pentru dezvoltarea de AI competitivă.

În plus, verificarea prealabilă a conturilor șoferilor reduce riscul de fraudă și crește calitatea datelor, un punct slab cronic pentru platformele clasice de „data labeling”.

Fără clauze explicite, drepturile de utilizare revin integral platformei. În plus, datele colectate pot conține informații sensibile, biometrie vocală, metadate de locație, imagini din spații private, ceea ce ridică probleme de confidențialitate.

Soluția ar trebui să includă consimțământ informat (ce date se folosesc și în ce scop) și plăți diferențiate în funcție de complexitatea sarcinii. O înregistrare vocală rară sau o etichetare de conținut complexă nu ar trebui plătită la fel ca o acțiune banală.

Uber nu va fi singura companie care testează astfel de modele. Platforme din retail, food delivery, e-commerce sau servicii publice dispun deja de infrastructură necesară pentru a colecta date în mod similar.

