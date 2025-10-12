Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 14:21
Șofer Uber la volan FOTO Unsplash

După mai puțin de doi ani de la lansare, Uber închide serviciul UberX Share în România, opțiunea care permitea pasagerilor să împartă aceeași cursă și să plătească mai puțin. Compania a confirmat oficial că serviciul a fost retras începând cu 10 octombrie 2025, printr-o notificare transmisă utilizatorilor.

De ce dispare UberX Share

Lansat în februarie 2024, UberX Share a fost promovat ca o alternativă mai ecologică și mai accesibilă, permițând călătorii comune pentru pasagerii care mergeau în aceeași direcție. Reducerea medie de preț era de până la 30% față de o cursă UberX obișnuită, iar compania spunea atunci că scopul era „reducerea numărului de mașini de pe șosele și scăderea emisiilor de carbon”.

Totuși, surse din industrie spun că nivelul redus de utilizare și complexitatea operațională, mai exact coordonarea mai multor pasageri într-o singură cursă, au făcut serviciul dificil de susținut. În plus, condițiile economice actuale și costurile ridicate de operare ar fi dus la decizia de retragere.

Chiar și fără UberX Share, platforma rămâne activă în 31 de orașe din România, printre care București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov și, mai nou, Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Reșița și Slobozia.

Uber a transmis că va continua să dezvolte opțiuni de transport „mai accesibile și mai sustenabile”, însă fără a preciza dacă va exista un înlocuitor direct pentru cursele partajate.

Pentru moment, utilizatorii vor putea comanda doar serviciile standard: UberX, Comfort, Green și UberXL, în funcție de oraș.

