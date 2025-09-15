Uber se află din nou în mijlocul unui scandal major. Compania a fost dată în judecată de Departamentul de Justiție al Statelor Unite

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a intentat un proces împotriva companiei, acuzând-o că își discriminează pasagerii cu dizabilități. Plângerea oficială susține că șoferii refuză cursele persoanelor care folosesc scaune rulante pliante sau călătoresc cu animale de serviciu, iar în unele cazuri le percep chiar taxe suplimentare nejustificate.

Aceste practici ar încălca legea federală privind accesibilitatea și ar fi provocat, conform autorităților, prejudicii economice, emoționale și fizice persoanelor afectate. În plus, Uber este acuzată că aplică taxe de anulare și curățare doar pasagerilor cu dizabilități, fără ca aceștia să fi solicitat servicii suplimentare.

Un istoric plin de procese și despăgubiri

Nu este pentru prima dată când gigantul din ridesharing se confruntă cu astfel de acuzații. În 2021, Uber a fost dată în judecată pentru supra-tarifarea pasagerilor cu dizabilități, iar un an mai târziu compania a acceptat să plătească milioane de dolari despăgubiri pentru peste 65.000 de utilizatori. Între timp, au existat și numeroase procese individuale și proteste publice pe aceeași temă.

De data aceasta, Departamentul de Justiție cere nu doar compensații financiare, ci și schimbări clare: revizuirea politicilor interne, instruirea mai bună a șoferilor și eliminarea oricăror practici discriminatorii. În plus, autoritățile solicită și un ordin judecătoresc care să împiedice repetarea acestor situații.

Uber respinge acuzațiile și afirmă că are o politică de toleranță zero pentru șoferii care refuză curse fără un motiv valid. Compania susține că fiecare conducător trece printr-un proces de instruire privind regulile pentru animalele de serviciu și legile naționale de accesibilitate. În 2024, platforma a introdus chiar o funcție prin care pasagerii pot anunța în aplicație că vor călători cu un animal de asistență.

