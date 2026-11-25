Uniunea Europeană pregătește noi măsuri pentru dezvoltarea computerelor cuantice și reducerea dependenței de tehnologia produsă în afara Europei. Comisia Europeană a prezentat Quantum Act, o propunere legislativă care urmărește să transforme cercetarea europeană în produse comerciale și să sprijine companiile care dezvoltă tehnologii avansate.

Inițiativa vine într-un moment în care tehnologiile cuantice atrag investiții tot mai mari, iar Europa încearcă să țină pasul cu Statele Unite și China. Calculatoarele cuantice folosesc principii diferite de cele ale computerelor obișnuite și ar putea rezolva anumite probleme complexe mult mai rapid.

Comisia consideră că Europa dispune deja de o bază solidă de cercetare, însă are nevoie de investiții și capacități de producție pentru a transforma descoperirile științifice în produse utilizate de companii și instituții.

Ce prevede noua lege europeană pentru tehnologiile cuantice

Quantum Act propune crearea unei rețele de institute europene de cercetare, dar și programe de finanțare pentru proiectele care întâmpină dificultăți tehnice majore.

Printre domeniile vizate se numără dezvoltarea computerelor cuantice capabile să corecteze erorile de calcul, sistemele de navigație care funcționează fără sateliți și tehnologiile de imagistică medicală.

Startup-urile și întreprinderile mici ar urma să primească acces la infrastructură specializată și centre de inovare, pentru a putea dezvolta și comercializa propriile soluții.

O componentă separată privește securitatea informatică. Uniunea Europeană dorește să accelereze trecerea la criptografia post-cuantică, adică metode de protejare a informațiilor concepute să reziste inclusiv atacurilor realizate cu viitoare computere cuantice performante.

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În paralel, Comisia propune înființarea Sovereign Tech Equity Fund, un fond de investiții destinat companiilor europene care dezvoltă tehnologii considerate esențiale pentru securitatea economică.

Fondul ar urma să fie creat împreună cu Banca Europeană de Investiții și statele membre, iar finanțarea va depinde de viitoarele decizii bugetare.

Programul se înscrie în strategia Quantum Europe, care urmărește transformarea Uniunii Europene într-un lider mondial al tehnologiilor cuantice până în 2030. Potrivit Comisiei, investițiile publice europene în acest sector au depășit deja 11 miliarde de euro.

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