Care va fi cea mai bine plătită meserie a deceniului: „România trebuie să învețe să riște mai mult”

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:50
76 citiri
Care va fi cea mai bine plătită meserie a deceniului: „România trebuie să învețe să riște mai mult”
FOTO Unsplash

Alexandru Mihailciuc, vicepreședintele UiPath, a vorbit despre modul în care inteligența artificială rescrie regulile pieței muncii și despre apariția unui nou job: inginerul de prompt, specialistul capabil să comunice eficient cu algoritmii.

În opinia sa, această disciplină emergentă va deveni una dintre cele mai căutate și mai bine plătite din lume.

Potrivit lui, lumea programării intră într-o nouă etapă. Modelele lingvistice avansate, precum ChatGPT, încep să preia o parte din sarcinile de scriere a codului, reducând nevoia de programatori tradiționali. În locul lor, se conturează profesioniști care știu să traducă intenția umană în instrucțiuni clare pentru AI. „Inginerul de prompt este un traducător între om și mașină, cineva care știe cum gândește algoritmul și cum să-l facă să producă rezultatele dorite”, a explicat el, conform Playtech.

De la cod la conversație

Acesta a subliniat că această nouă generație de specialiști nu are nevoie doar de competențe tehnice, ci și de abilități lingvistice, empatie și gândire creativă. În locul rigurozității sintaxei din limbajele de programare, ingineria de prompt cere înțelegerea nuanțelor limbajului natural și a modului în care inteligența artificială interpretează contextul.

„Este o meserie care va cere empatie și intuiție, nu doar cunoștințe de tehnologie. Inginerii de prompt vor fi cei care dau un sens etic și uman interacțiunilor cu AI-ul”, a adăugat vicepreședintele UiPath.

România, spune Mihailciuc, are o bază solidă de specialiști IT, dar se confruntă cu o problemă culturală: aversiunea față de risc. Țările din regiune, deși talentate, adoptă noile tehnologii cu prudență excesivă. „Avem tendința să așteptăm ca alții să încerce înaintea noastră. Dar inovația nu se naște într-un mediu precaut – ai nevoie de curaj ca să creezi ceva cu adevărat nou”, a avertizat el.

El a mai menționat că transformarea digitală poate aduce beneficii economice concrete: reducerea orelor de muncă fără scăderea productivității. În prezent, românii și polonezii se numără printre cei mai harnici angajați din Europa, dar nu și printre cei mai eficienți. „Trebuie să ne bazăm mai mult pe inteligență artificială, nu doar pe efort uman. AI-ul nu trebuie văzut ca o amenințare, ci ca un partener de lucru.” a încheiat.

Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
Huawei a prezentat o inovație legată de inteligența artificială avansată. Noua tehnică, denumită SINQ (Sinkhorn-Normalized Quantization), promite să reducă masiv cerințele de memorie ale...
Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Compania chineză AheadForm a atras atenția lumii tehnologice după ce a prezentat Origin M1, un prototip de față robotică extrem de realistă, capabilă să reproducă expresii umane cu o...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #UiPath , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Temperatura optima in casa toamna: La cate grade recomanda medicii specialisti sa setezi centrala termica pentru un somn odihnitor
a1.ro
Cate sotii a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divortat de Andrada dupa Asia Express: "Viata merge inainte"
ObservatorNews.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsa din Harghita, cauta noi rezidenti. Oamenii vin aici pentru liniste

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Care va fi cea mai bine plătită meserie a deceniului: „România trebuie să învețe să riște mai mult”
  2. România, între țările UE cu cea mai mare rată a incidentelor de securitate cibernetică în rândul întreprinderilor
  3. UPDATE BNR menține rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Consultant fiscal: ”Inflația este sus și în creștere”
  4. UE resimte decalajul față de SUA și China în domeniul AI și pune la bătaie un miliard de euro ca să recupereze
  5. Young Entrepreneur Generation (YEnG), programul care îi învață pe tineri cum să devină antreprenori, deschide înscrierile pentru anul școlar 2025-2026
  6. Autostrada care trece Carpații prinde contur. Au început lucrările la tunelul Robești, primul din secțiunea montană Boița – Cornetu
  7. Partidul AUR vrea să umble la procentul de produse marcă proprie pe care le pot vinde supermarketurile, deși acestea sunt cele mai ieftine
  8. UE își apără industria siderurgică de importurile ieftine din afara blocului comunitar. Ce impact va fi asupra combinatelor din România
  9. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
  10. Tesla a scos un model pentru „săraci”. La ce dotări a renunțat Elon Musk pentru a scădea prețul și a crește vânzările