USB-C devine standardul universal în UE. Ce termen au producătorii să se conformeze

Uniunea Europeană face încă un pas spre unificarea porturilor de încărcare. După telefoane, tablete și alte dispozitive portabile, laptopurile vândute pe piața europeană vor trebui să folosească exclusiv portul USB-C până la sfârșitul anului 2028.

Decizia, confirmată luni de Comisia Europeană, extinde reglementarea deja aplicată din decembrie 2024 pentru aparatele electronice de dimensiune mică și medie, inclusiv telefoane, camere digitale, căști wireless, console portabile, boxe Bluetooth, e-book readere și tastaturi.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, noua regulă ar putea genera economii de până la 100 de milioane de euro anual pentru consumatori, precum și o reducere a consumului de energie cu 3% până în 2035.

De la smartphone la laptop: un singur cablu pentru toate dispozitivele

Deși planul inițial prevedea o implementare completă până în aprilie 2026, Bruxelles-ul a decis să ofere producătorilor de laptopuri o perioadă suplimentară de tranziție, astfel încât toți marii producători, inclusiv Apple, Dell, HP, Lenovo și Asus, să poată adapta designul și alimentarea dispozitivelor.

Scopul este unul dublu. Atât reducerea deșeurilor electronice, cât și simplificarea vieții consumatorilor, care nu vor mai avea nevoie de încărcătoare și cabluri diferite pentru fiecare dispozitiv.

