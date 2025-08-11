Ziare.com Fara Filtru: Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cercetătorii promit o revoluție în utilizarea titanului: mai ieftin, mai rezistent și imprimat 3D

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 11 August 2025, ora 19:19
O nouă tehnologie de imprimare 3D a titanului, dezvoltată la Universitatea RMIT din Australia, ar putea transforma radical modul în care acest metal este folosit în industrie. În locul aliajelor convenționale, costisitoare și dificil de produs, echipa a găsit o metodă de fabricație care reduce cheltuielile cu aproape o treime și, în același timp, îmbunătățește performanțele mecanice.

Procesul propus rezolvă una dintre cele mai mari probleme ale titanului imprimat 3D: structura granulară inegală care ducea la zone mai slabe și durabilitate redusă. Noul cadru de design reconfigurează formarea materialului astfel încât acesta să aibă o textură uniformă, eliminând microstructurile tip coloană care compromiteau rezistența.

De ce contează această descoperire

Titanul este deja esențial în aviație și medicină, unde combinația dintre greutatea redusă și rezistența ridicată face diferența. Însă prețul ridicat al materialului imprimat 3D l-a ținut departe de aplicațiile de masă. Potrivit autorului principal al studiului, Ryan Brooke, noul aliaj nu doar că oferă performanțe mai bune, dar și reduce costurile de producție cu aproximativ 29%, ceea ce deschide ușa către fabricarea unor componente mai accesibile.

Pe termen scurt, cercetătorii se concentrează pe industriile unde avantajele sunt imediate: aerospațială și dispozitive medicale; însă, pe viitor, tehnologia ar putea ajunge și în produse de larg consum, cum ar fi laptopurile și smartphone-urile.

