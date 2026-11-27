Piața globală a smartphone-urilor se îndreaptă spre cel mai mare declin din istoria sa. Potrivit unei prognoze publicate de Counterpoint Research, livrările de telefoane mobile ar urma să scadă cu aproape 14% în 2026, pe fondul creșterii prețurilor și al problemelor de aprovizionare cu componente.

Una dintre principalele cauze este dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. Centrele de date care susțin serviciile AI au nevoie de cantități uriașe de memorie, ceea ce pune presiune asupra producătorilor de cipuri și reduce disponibilitatea componentelor pentru telefoane.

Costurile mai mari ajung, în cele din urmă, la cumpărători. Mulți utilizatori aleg să își păstreze telefoanele mai mult timp, iar alții preferă dispozitivele recondiționate în locul modelelor noi.

Conform estimărilor Counterpoint Research, livrările globale vor coborî de la 1,255 miliarde de smartphone-uri în 2025 la 1,08 miliarde în 2026. Scăderea de 13,9% ar depăși precedentul record negativ, înregistrat în 2022, când piața s-a contractat cu 11,3%.

Telefoanele ieftine sunt cele mai afectate. Apple și Samsung rezistă mai bine

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Problemele de aprovizionare lovesc în special segmentul smartphone-urilor accesibile. Producătorii de dispozitive Android se confruntă cu dificultăți în menținerea prețurilor mici, în condițiile în care memoria RAM a devenit mult mai scumpă.

Unele companii renunță la modele care costă sub 200 de dolari, reduc numărul lansărilor și își reorganizează ofertele pentru a limita pierderile.

Apple și Samsung sunt mai puțin afectate de această situație. Counterpoint estimează că fiecare dintre cele două companii va înregistra o scădere de numai 1% a livrărilor în 2026.

În cazul Samsung, telefoanele premium și modelele pliabile contribuie la menținerea vânzărilor, în timp ce seria Galaxy A întâmpină dificultăți.

Huawei se află într-o situație diferită. Compania ar urma să încheie anul 2026 cu o creștere de 12%, susținută de cererea de pe piața chineză. Problemele de aprovizionare ar putea însă încetini acest avans în 2027.

Prognozele indică faptul că piața globală va continua să scadă și anul viitor, cu încă 6%, până la aproximativ 1,018 miliarde de dispozitive.

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