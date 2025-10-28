Verificarea vârstei cu buletinul pentru accesul la Play Store. Google schimbă regulile pe Android

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:30
Verificarea vârstei cu buletinul pentru accesul la Play Store. Google schimbă regulile pe Android
FOTO Unsplash

Google schimbă regulile pentru accesul la aplicațiile destinate adulților din Play Store. Compania a început implementarea unui sistem de verificare a vârstei prin act de identitate, măsură care va restricționa accesul utilizatorilor sub 18 ani la jocurile și aplicațiile considerate nepotrivite.

Concret, utilizatorii vor trebui să își dovedească vârsta fie prin încărcarea unei poze cu buletinul, fie prin autentificare cu un card de credit (tranzacție de 0 dolari), ori prin servicii externe de validare a vârstei. Cei care refuză verificarea vor pierde accesul la aplicațiile pentru adulți, jocuri de noroc sau platforme care facilitează conținut explicit.

Verificarea facială, ocolită deja de utilizatori ingenioși

Înainte de a ajunge la verificarea cu buletinul, sistemul oferă o metodă mai puțin intruzivă, bazată pe recunoaștere facială. Totuși, internetul a găsit deja modalități de a păcăli tehnologia: unii utilizatori au folosit personaje 3D din jocuri video, rotindu-le fața în fața camerei până când sistemul a „acceptat” scanarea.

Dacă însă algoritmul nu obține un nivel suficient de încredere, Google blochează automat descărcarea aplicațiilor cu restricții de vârstă până la confirmarea identității cu document oficial.

Deocamdată, noua politică este introdusă în Statele Unite, dar surse apropiate companiei susțin că cerința ar putea fi extinsă și în Uniunea Europeană, unde legislația privind controlul accesului la conținut pentru adulți este deja în plină adaptare.

