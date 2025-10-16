Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 16:23
155 citiri
Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine
FOTO Vertu

Vertu se pregătește să revină spectaculos pe piața telefoanelor de superlux cu noul Vertu Agent Q, un model care combină eleganța clasică a brandului britanic cu performanța unui flagship modern. Smartphone-ul urmează să fie dezvăluit oficial în cursul zilei de astăzi și promite o combinație unică între materiale premium, tehnologie de vârf și funcții criptografice exclusive.

Carcasa telefonului este construită din metal prelucrat cu precizie, având o formă ușor ascuțită în partea de jos, care recreează simbolul literei „V”, emblematic pentru Vertu. Spatele este acoperit cu piele naturală, iar accentele metalice sunt finisate manual. Cu o grosime de 11 milimetri și o greutate de 250 de grame, Agent Q nu se aliniază tendinței ultra-subțiri, însă compensează printr-un aspect masiv, sofisticat și prin atenția la detalii.

Cu ce specificații vine

Sub carcasă, noul Vertu ascunde un procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, alături de 16 GB RAM și opțiuni de stocare între 512 GB și 1 TB, completate de 10 TB spațiu în cloud dedicat utilizatorilor. Bateria de 5.565 mAh oferă o autonomie decentă și se încarcă rapid, la 65W prin USB-C, dar fără încărcare wireless.

Sistemul de camere triple este preluat aproape integral din modelul Nubia Z70 Ultra, cu o cameră principală de 50 MP (senzor de 1/1,5 inch și obiectiv de 35 mm), o ultrawide de 50 MP și o teleobiectivă periscopică de 64 MP (f/2,6, echivalent 70 mm). Aplicația foto include funcții AI capabile să modifice imaginile, de pildă, eliminând reflexii sau chiar accesorii precum ochelarii din portrete.

Pe partea software, Vertu pare să mizeze din nou pe exclusivitate. Telefonul include un magazin de aplicații propriu dedicat tehnologiilor blockchain și o temă Bitcoin, semn că brandul continuă să se adreseze clientelei din zona cripto și financiară de top. De asemenea, imaginile promoționale arată un buton roșu pe lateral, despre care compania nu a oferit încă detalii, dar care ar putea fi asociat unei funcții de securitate sau unui asistent personal dedicat.

Noul telefon Google, dezastru la testul de durabilitate: bateria a explodat în timpul „bend testului” VIDEO
Noul telefon Google, dezastru la testul de durabilitate: bateria a explodat în timpul „bend testului” VIDEO
În cel mai recent test realizat de celebrul youtuber JerryRigEverything, noul Pixel 10 Pro Fold a cedat complet în timpul testului de îndoire, iar bateria a explodat. Zack Nelson, creatorul...
USB-C devine standardul universal în UE. Ce termen au producătorii să se conformeze
USB-C devine standardul universal în UE. Ce termen au producătorii să se conformeze
Uniunea Europeană face încă un pas spre unificarea porturilor de încărcare. După telefoane, tablete și alte dispozitive portabile, laptopurile vândute pe piața europeană vor trebui să...
#tehnologie, #smartphone, #Android , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Arestati pe loc: un cuplu a blocat ambulanta aflata in misiune si a agresat personalul medical!
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat presedintele statului si de ce nu este ingrijorat Nicusor Dan de amenintarile AUR
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine
  2. Multitasking la un nou nivel
  3. Black Friday 2025: Românii se pregătesc de un record al vânzărilor, dar valoarea comenzilor scade drastic
  4. Avertisment DNSC: escrocii folosesc numele Interpol, ANAF și Poliția Română pentru a fura date personale
  5. Legea hidrocentralelor din arii protejate va fi atacată prin Avocatul Poporului, înainte de sesizarea Comisiei Europene pentru încălcarea normelor UE
  6. Încrederea în economie scade dramatic: 81% dintre firme se tem că noile taxe descurajează investițiile
  7. Locuințele vacante, o problemă pentru Comisia Europeană! România apare pe listă
  8. Ultima zi de ofertă pentru acțiunile emise de Grup EM – TradeVille
  9. O companie multinațională din industria alimentară, cu unități de producție și în România, anunță că va concedia 16.000 de angajați
  10. PSD vrea să premieze tinerii care se angajează. În ce condiții ar putea aceștia să primească lunar peste 1.000 de lei