Un program periculos descoperit pe Android poate afișa o imagine falsă a ecranului telefonului, în timp ce atacatorii încearcă să fure parole, informații bancare și coduri de autentificare. Malware-ul se numește Bazuka și folosește inclusiv inteligența artificială pentru a-i ajuta pe infractorii cibernetici să identifice victimele care prezintă cel mai mare interes.

Amenințarea a fost descoperită la sfârșitul lunii octombrie 2026 de cercetătorii companiei olandeze ThreatFabric, în timpul unei investigații privind atacurile asupra aplicațiilor bancare.

Spre deosebire de programele malițioase obișnuite, Bazuka reunește mai multe instrumente care pot funcționa împreună. Sistemul include 23 de module specializate, fiecare fiind responsabil pentru anumite operațiuni.

Una dintre metodele de infectare identificate implică o aplicație falsă, prezentată drept o versiune premium a TikTok pentru adulți. După instalare, aceasta solicită permisiunea de a descărca alte aplicații, ceea ce permite introducerea componentelor periculoase pe telefon.

Cum funcționează Bazuka și ce rol are inteligența artificială

Una dintre cele mai neobișnuite funcții ale malware-ului este capacitatea de a fotografia ecranul principal sau ecranul de blocare și de a afișa ulterior imaginea respectivă peste interfața telefonului.

Astfel, utilizatorul poate vedea un ecran aparent obișnuit, în timp ce în fundal sunt executate comenzi fără știrea sa.

Bazuka poate înregistra textul introdus de utilizator, intercepta SMS-uri și coduri de verificare, colecta contacte și accesa de la distanță camera sau microfonul. De asemenea, poate înlocui adresele portofelelor de criptomonede, astfel încât transferurile să fie direcționate către atacatori.

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Programul exploatează funcțiile de accesibilitate Android și instrumentele de depanare ale sistemului pentru a obține permisiuni suplimentare. Cercetătorii au identificat inclusiv mecanisme prin care încearcă să interfereze cu Google Play Protect.

Inteligența artificială intervine în panoul de control folosit de atacatori. Acesta poate integra modele AI care analizează informațiile despre telefoanele infectate și ajută la selectarea țintelor considerate valoroase.

Nu este vorba despre un virus care ia singur toate deciziile, ci despre un sistem în care AI poate simplifica administrarea atacurilor.

ThreatFabric nu a precizat câte dispozitive au fost infectate.

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