Visa avertizează: fraude online de peste un miliard de euro. Cum funcționează „țepele” cu carduri și cum te poți proteja

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 18:57
367 citiri
Visa și Mastercard, anchetate de autoritățile UE FOTO /Pexels

Escrocheriile online ating un nou record global. Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, din 2024 până acum, tentative de fraudă de peste 1 miliard de dolari, dintre care peste 260 de milioane doar în Europa, potrivit unui comunicat al companiei.

Prin colaborarea cu autoritățile și instituțiile financiare, Visa a reușit să blocheze peste 25.000 de comercianți frauduloși care încercau să compromită datele utilizatorilor prin metode din ce în ce mai sofisticate.

Cum acționează escrocii

Specialiștii Visa atrag atenția că infractorii digitali își perfecționează constant tacticile. Printre cele mai frecvente metode folosite în ultimul an se numără:

- Reclamele și mesajele înșelătoare (pop-up-uri sau anunțuri false) care redirecționează utilizatorii către site-uri clone;

- Codurile QR falsificate, lipite peste cele reale în restaurante, parcări sau evenimente;

- Tehnicile de inginerie socială – apeluri, mesaje sau e-mailuri prin care victimele sunt convinse să își ofere datele cardului;

- Campanii pe rețelele sociale care promit investiții rapide, premii sau reduceri spectaculoase, dar care duc spre pagini false de plată.

Potrivit raportului, peste 1.000 de comercianți au fost identificați ca operând fraude de acest tip. Una dintre cele mai mari rețele descoperite a produs pagube raportate de 44 de milioane de dolari, însă a fost destructurată datorită colaborării dintre Visa, autorități și băncile emitente.

Ce spune Visa și cum te poți proteja

„Escrocheriile au un impact personal și pot afecta grav familiile și afacerile. De aceea, obiectivul nostru este să protejăm oamenii dincolo de tranzacții, fie că vorbim de cei care caută un partener online, își planifică o vacanță sau își lansează o afacere”, a declarat David Capezza, Chief Risk Officer interimar al Visa Europa.

Compania a extins programul Visa Integrity Risk Program, menit să ajute băncile și procesatorii să detecteze mai rapid activitățile suspecte.

Pentru utilizatori, Visa recomandă câteva reguli simple, dar esențiale:

- Nu introduce datele cardului pe site-uri care nu folosesc conexiune securizată (https).

- Verifică autenticitatea reclamelor și a ofertelor „prea bune ca să fie adevărate”.

- Evită să scanezi coduri QR necunoscute.

- Nu accesa linkuri primite prin mesaje suspecte sau e-mailuri neobișnuite.

- Activează alertele pentru tranzacții și verifică periodic istoricul contului.

