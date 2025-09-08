Vodafone șochează internetul: primul influencer AI folosit într-o reclamă oficială

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 19:26
248 citiri
Vodafone șochează internetul: primul influencer AI folosit într-o reclamă oficială
FOTO Vodafone TikTok

Vodafone a lansat în Germania o reclamă pe TikTok care a stârnit un val de reacții. De această dată, nu un actor sau un influencer real apare în fața camerei, ci un avatar digital creat integral cu ajutorul inteligenței artificiale.

Personajul vorbește fluent, are un aspect realist și interacționează cu publicul într-un mod natural, fiind gândit special pentru a atrage atenția generației Z. Compania spune că experimentează „noi metode de comunicare” și că această strategie reduce costurile de producție.

Nu este prima dată când industria de marketing testează o astfel de abordare. Guess a colaborat recent cu Seraphinne Vallora, o agenție din Londra care creează campanii hiperrealiste cu modele generate digital. Dacă nu ai ști dinainte, cu greu ai putea face diferența dintre un chip creat pe computer și unul real.

Critici și reacții din industrie

Totuși, nu toată lumea a privit cu entuziasm această inovație.

Un jurnalist de la The Verge a remarcat că influencerița Vodafone nu era chiar impecabilă: mișcarea părului părea artificială, expresiile feței erau limitate, iar detalii precum alunițele dispăreau de la un cadru la altul. Întrebarea „de ce nu un om real?” a apărut inevitabil în comentarii. Răspunsul companiei a fost clar: inteligența artificială face deja parte din viața de zi cu zi, iar Vodafone vrea să o testeze și în publicitate.

Robotul care face totul, cât utilizatorii stau: tunde gazonul, culege fructe și se joacă cu animalele de companie
Robotul care face totul, cât utilizatorii stau: tunde gazonul, culege fructe și se joacă cu animalele de companie
Mașinile de tuns iarba autonome au fost vedetele IFA 2025, dar un model a atras toate privirile printr-un detaliu care pare desprins din filme SF. NexLawn, sub-brand al companiei MOVA (parte a...
Samsung a prezentat oficial Galaxy S25 FE: telefon premium la preț accesibil, cu AI și baterie uriașă
Samsung a prezentat oficial Galaxy S25 FE: telefon premium la preț accesibil, cu AI și baterie uriașă
Samsung readuce în prim-plan seria Fan Edition, gândită pentru cei care își doresc performanță și funcții premium, dar fără costul unui flagship. Cel mai nou membru al familiei, Galaxy...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #Vodafone , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Alba, cand a vrut sa-i faca pe plac lui Trump
Adevarul.ro
Rivalul lui Bolojan in PNL, inca o victorie in fata premierului SURSE
DigiSport.ro
Lovitura neinteleasa de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania

LIVE ÎN 00:09:03

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

În 9 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Samsung a prezentat oficial Galaxy S25 FE: telefon premium la preț accesibil, cu AI și baterie uriașă
  2. Vodafone șochează internetul: primul influencer AI folosit într-o reclamă oficială
  3. Întoarsă din China, unde a dat mâna cu Xi, Viorica Dăncilă îi dă lecții de economie lui Ilie Bolojan: "Nu face o treabă bună"
  4. Google primește o amendă record de la UE: aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol
  5. Robotul care face totul, cât utilizatorii stau: tunde gazonul, culege fructe și se joacă cu animalele de companie
  6. Xiaomi 16 Pro Max, surprins pe stradă cu modul foto gigantic. Telefonul are un ecran pus pe spatele dispozitivului
  7. Tesla renunță oficial la promisiunea conducerii complet autonome: „Full Self-Driving” devine doar un asistent
  8. Google adaugă traducere în „Circle to Search”. Funcția ajunge prima dată pe telefoanele Samsung
  9. 50 de moduri de a economisi bani la cumpărăturile alimentare folosind ChatGPT
  10. Samsung pregătește zoom-ul continuu pe telefoane: mai puține camere, dar cu efecte ca pe un aparat foto profesional