Vodafone șochează internetul: primul influencer AI folosit într-o reclamă oficială

Vodafone a lansat în Germania o reclamă pe TikTok care a stârnit un val de reacții. De această dată, nu un actor sau un influencer real apare în fața camerei, ci un avatar digital creat integral cu ajutorul inteligenței artificiale.

Personajul vorbește fluent, are un aspect realist și interacționează cu publicul într-un mod natural, fiind gândit special pentru a atrage atenția generației Z. Compania spune că experimentează „noi metode de comunicare” și că această strategie reduce costurile de producție.

Nu este prima dată când industria de marketing testează o astfel de abordare. Guess a colaborat recent cu Seraphinne Vallora, o agenție din Londra care creează campanii hiperrealiste cu modele generate digital. Dacă nu ai ști dinainte, cu greu ai putea face diferența dintre un chip creat pe computer și unul real.

Critici și reacții din industrie

Totuși, nu toată lumea a privit cu entuziasm această inovație.

Un jurnalist de la The Verge a remarcat că influencerița Vodafone nu era chiar impecabilă: mișcarea părului părea artificială, expresiile feței erau limitate, iar detalii precum alunițele dispăreau de la un cadru la altul. Întrebarea „de ce nu un om real?” a apărut inevitabil în comentarii. Răspunsul companiei a fost clar: inteligența artificială face deja parte din viața de zi cu zi, iar Vodafone vrea să o testeze și în publicitate.

Ads