Un distribuitor auto popular în România intră în era abonamentelor. Plătești pentru performanță deja inclusă în mașină

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 18 August 2025, ora 15:25
Un distribuitor auto popular în România intră în era abonamentelor. Plătești pentru performanță deja inclusă în mașină
Showroom Volkswagen din Dresda. FOTO: Canva Pro

După ce BMW și alți producători au testat piața cu ideea de a oferi scaune încălzite sau putere suplimentară pe bază de abonament, Volkswagen se alătură trendului și lansează o ofertă care a stârnit deja controverse. Deși clienții au plătit hardware-ul din fabrică, accesul la anumite funcții este condiționat de plata unui tarif fix sau a unui abonament lunar ori anual.

Primul model vizat este Volkswagen ID.3, pentru care producătorul german introduce un upgrade de performanță disponibil în Regatul Unit. Șoferii pot alege să plătească 16,5 lire sterline pe lună sau 165 de lire sterline pe an pentru această îmbunătățire. Alternativ, există opțiunea unei plăți unice de 649 de lire sterline, care deblochează permanent funcția.

Abonamentele auto, o nouă opțiune?

Oficial, Volkswagen susține că această strategie le oferă clienților mai multă libertate de alegere. Upgrade-ul rămâne instalat pe vehicul chiar și după revânzare, ceea ce ar crește atractivitatea mașinii pe piața second-hand. Compania mai explică faptul că nu este o noutate absolută: și în cazul motoarelor clasice, aceleași capacități cilindrice erau comercializate cu niveluri de performanță diferite.

Totuși, mulți șoferi consideră această practică o „blocare artificială” a unor funcții pentru care au plătit deja. Chiar dacă obiceiul de a plăti abonamente a devenit obișnuit în alte industrii, de la aplicații la servicii de streaming, ideea aplicată la mașini continuă să stârnească rezistență.

Elon Musk își duce proiectul la următorul nivel. Tesla își transformă bordul în spectacol vizual și aduce realismul jocurilor video în mașină
Elon Musk își duce proiectul la următorul nivel. Tesla își transformă bordul în spectacol vizual și aduce realismul jocurilor video în mașină
Tesla pregătește un salt vizual major pentru modelele sale de top, Model S și Model X echipate cu hardware AMD. În locul vechiului motor grafic Godot, compania trece la Unreal Engine, celebra...
Android Auto devine mult mai personal. Ce actualizare vor primi în curând șoferii
Android Auto devine mult mai personal. Ce actualizare vor primi în curând șoferii
Google aduce o notă suplimentară de personalizare pentru șoferi prin integrarea completă a temei Material You în Android Auto. Începând cu versiunea beta 14.9, interfața platformei își...
