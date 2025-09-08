Extensia din Google Chrome care le fură datele utilizatorilor. Ce serviciu gratuit îi păcălește pe internauți

Folosite de milioane de oameni ca scut împotriva spionajului online, soluțiile VPN au devenit sinonime cu siguranța și anonimitatea. Mulți le folosesc pentru a accesa platforme de streaming blocate în regiunea lor sau pentru a ocoli cenzura din țări precum China sau Rusia.

În teorie, VPN-ul ar trebui să fie cheia libertății digitale. În realitate, însă, multe dintre aceste servicii ascund capcane, care fură date și bani.

De la protecție la... exploatare

Industria VPN a atras și companii obscure, interesate nu de securitatea utilizatorilor, ci de exploatarea datelor lor. Unele servicii promit că nu colectează informații, însă termenii de utilizare ascund clauze care le permit să facă exact opusul.

Spre exemplu, extensia Chrome FreeVPN, odinioară populară, s-a transformat într-o unealtă de colectare și vânzare a datelor sensibile, fix de la oamenii care credeau că se protejează cel mai bine.

Astfel, ceea ce ar trebui să fie un „zid de protecție” în mediul online devine, de fapt, o ușă deschisă pentru companii de publicitate agresive sau chiar pentru grupuri care vânează informații compromițătoare. Date precum adrese IP, istoricul de navigare sau preferințele online ajung în mâinile celor dispuși să plătească.

Ads