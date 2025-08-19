Waze pregătește trei funcții noi cerute de utilizatori, în ciuda rivalității cu Google Maps

Waze pregătește trei funcții noi cerute de utilizatori, în ciuda rivalității cu Google Maps
FOTO Unsplash

Deși mulți se așteptau ca Waze să fie acaparat complet de Google Maps, aplicația de navigație achiziționată de Google în 2013 continuă să funcționeze independent și primește constant actualizări. Recent, compania a confirmat că trei funcții importante vor fi introduse în lunile următoare, însă fără a preciza un termen exact sau platformele pe care vor apărea mai întâi.

Printre acestea, cea mai așteptată este posibilitatea de a personaliza sunetele alertelor. Propunerea a venit anul trecut pe canalul de feedback UserVoice, unde utilizatorii au reclamat că unele notificări sunt prea slabe sau prea puternice și greu de perceput în trafic. În luna mai, echipa Waze a confirmat că opțiunea de alegere a sunetelor pentru alerte este în lucru și că actualizările vor fi vizibile în magazinele de aplicații în perioada următoare.

Mai mult control asupra rutelor și funcții dedicate Android Auto

O altă noutate vizează modul în care Waze gestionează schimbările de traseu. În prezent, aplicația afișează vizual pe ecran modificările, dar mulți șoferi au cerut notificări scrise și audio, pentru a evita confuziile atunci când sunt redirecționați brusc pe drumuri necunoscute. Echipa Waze a confirmat că această funcție este deja planificată și va ajunge în aplicație, însă fără detalii despre lansare.

Veste bună și pentru utilizatorii de Android Auto: aplicația va simplifica procesul de căutare a unei destinații atunci când se folosesc controale rotative în mașină. În prezent, revenirea la lista de sugestii implică mai mulți pași, lucru care îngreunează utilizarea. Funcția de acces rapid la locurile sugerate a fost confirmată și urmează să fie implementată.

În paralel, Google Maps a început să importe tot mai multe elemente din Waze, precum raportarea incidentelor și avertizările de poliție. Deși diferențele dintre cele două aplicații se estompează, confirmarea celor trei funcții noi arată că Google nu intenționează, cel puțin pentru moment, să renunțe la Waze sau să-l fuzioneze cu Maps.

