Waze introduce raportarea prin conversație: Anunți accidente, radare sau pericole doar vorbind cu aplicația

Waze doar ce a introdus functia Conversational Reporting care îți permite să semnalezi incidentele fără să atingi ecranul, ci doar prin comenzi vocale interpretate de Gemini AI, asistentul inteligent dezvoltat de Google.

Scopul este să simplifice interacțiunea cu aplicația și, mai important, să crească siguranța la volan, eliminând momentele în care atenția este distrasă de la drum.

Cum funcționează raportarea conversațională

În loc să navighezi printre meniuri și butoane, este suficient să activezi opțiunea de raportare și să descrii ceea ce vezi în limbaj natural. De exemplu, poți spune: „Se pare că e o mașină oprită pe banda din dreapta” sau „Trafic blocat în față”, iar Waze, prin intermediul AI-ului Gemini, va transforma afirmația ta într-un raport precis, plasat automat pe hartă în timp real.

Funcția nu este complet nouă. Google o testase deja anul trecut într-un program beta, dar abia acum este disponibilă pentru toți utilizatorii.

Deși ideea este bine primită, unii utilizatori s-au plâns că Waze promovează prea insistent funcția, afișând o fereastră pop-up care reapare până când accepți să o încerci. În plus, activarea modului de raportare conversațională întrerupe muzica aflată în redare, fără ca aceasta să reînceapă automat după finalizarea raportului.

