Waze introduce raportarea prin conversație: Anunți accidente, radare sau pericole doar vorbind cu aplicația

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 18:25
239 citiri
Waze introduce raportarea prin conversație: Anunți accidente, radare sau pericole doar vorbind cu aplicația
FOTO Unsplash

Waze doar ce a introdus functia Conversational Reporting care îți permite să semnalezi incidentele fără să atingi ecranul, ci doar prin comenzi vocale interpretate de Gemini AI, asistentul inteligent dezvoltat de Google.

Scopul este să simplifice interacțiunea cu aplicația și, mai important, să crească siguranța la volan, eliminând momentele în care atenția este distrasă de la drum.

Cum funcționează raportarea conversațională

În loc să navighezi printre meniuri și butoane, este suficient să activezi opțiunea de raportare și să descrii ceea ce vezi în limbaj natural. De exemplu, poți spune: „Se pare că e o mașină oprită pe banda din dreapta” sau „Trafic blocat în față”, iar Waze, prin intermediul AI-ului Gemini, va transforma afirmația ta într-un raport precis, plasat automat pe hartă în timp real.

Funcția nu este complet nouă. Google o testase deja anul trecut într-un program beta, dar abia acum este disponibilă pentru toți utilizatorii.

Deși ideea este bine primită, unii utilizatori s-au plâns că Waze promovează prea insistent funcția, afișând o fereastră pop-up care reapare până când accepți să o încerci. În plus, activarea modului de raportare conversațională întrerupe muzica aflată în redare, fără ca aceasta să reînceapă automat după finalizarea raportului.

WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
După ani în care identitatea pe WhatsApp era sinonimă cu un simplu număr de telefon, Meta schimbă regulile jocului. Platforma pregătește lansarea unui sistem prin care utilizatorii își pot...
HBO Max devine mai scump în România: noile prețuri pentru abonamentele Standard și Premium
HBO Max devine mai scump în România: noile prețuri pentru abonamentele Standard și Premium
HBO Max își majorează tarifele în România începând cu următoarea perioadă de facturare. Utilizatorii care au abonamente Standard și Premium vor plăti mai mult, indiferent dacă au ales...
#tehnologie, #waze, #aplicatii , #Waze
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Ce te uiti asa la mine?" Gabi Torje s-a aprins in direct: "Tu iti dai seama in ce categorie m-ai bagat?"
Adevarul.ro
Fiii lui Putin si ai fostei gimnaste Alina Kabaeva traiesc "sub acoperire". Presa le-a dezvaluit numele si fotografiile
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Google Messages te avertizează înainte să vezi poze și videoclipuri indecente. Noua funcție care îți protejează intimitatea
  2. Explozia prețului la energie, explicată de un profesor de economie: „Nu numai din cauza Green Deal!"
  3. De ce storytellingul vinde mai bine decât reducerile
  4. Waze introduce raportarea prin conversație: Anunți accidente, radare sau pericole doar vorbind cu aplicația
  5. Microsoft taie ultima scăpare: Windows 11 nu va mai putea fi instalat fără cont online
  6. Cum a reușit un elev "obișnuit", de 16 ani, să strângă un milion de dolari pentru proiectul său AI: "Unii prieteni nu m-au crezut la început". Sfatul său pentru adolescenți
  7. Hidroelectrica anunță o scumpire, dar susține că nu este vina companiei: ”Aceste tarife reglementate se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor”. Cât este majorarea
  8. Dezechilibrele economiei românești, scăpate de sub control! Deficitul de cont curent, în creștere față de 2024
  9. Cătălina Pîrvu (Viggo Tailoring) la The Real Estate Event: ”Brandul Viggo Tailoring este recunoscut pentru calitatea high-end și pentru exclusivitatea pe care o oferă clienților”
  10. Turbulențele politice zguduie piața metalelor prețioase. Cotația aurului a ajuns la un nivel record