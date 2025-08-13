Waze renunță la suportul pentru Android 9 și versiunile mai vechi. Ce înseamnă pentru șoferi și telefoanele lor

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 21:02
Waze renunță la suportul pentru Android 9 și versiunile mai vechi. Ce înseamnă pentru șoferi și telefoanele lor
FOTO Unsplash

Waze, una dintre cele mai utilizate aplicații de navigație la nivel global, face o schimbare majoră: nu va mai oferi actualizări și funcții noi pentru dispozitivele care rulează Android 9 Pie sau versiuni anterioare. Deși aplicația va continua să funcționeze pentru o perioadă, lipsa update-urilor poate provoca erori, incompatibilități și vulnerabilități de securitate.

Decizia afectează aproximativ 12,4% dintre utilizatorii de Android, conform datelor din Android Studio. În această categorie intră nu doar telefoane și tablete, ci și multe sisteme de infotainment auto care rulează software-ul de ani buni, fără actualizări din partea producătorilor. Pentru unele mașini, acest lucru ar putea însemna că sistemele integrate devin învechite, chiar dacă vehiculul este încă în stare excelentă.

De ce Waze lasă în urmă versiunile vechi și ce pot face utilizatorii

Oficial, compania justifică renunțarea prin nevoia de a întări securitatea și de a simplifica procesul de dezvoltare a aplicației. În practică însă, utilizatorii care depind zilnic de Waze vor trebui să caute alternative dacă nu pot actualiza sistemul de operare.

Posesorii de telefoane cu Android 9 pot opta pentru un model mai recent, care să permită instalarea celor mai noi versiuni ale aplicației. În cazul mașinilor cu sisteme integrate, soluția poate fi conectarea unui smartphone prin Android Auto sau folosirea unei aplicații de navigație compatibile.

Android Auto devine mult mai personal. Ce actualizare vor primi în curând șoferii
Android Auto devine mult mai personal. Ce actualizare vor primi în curând șoferii
Google aduce o notă suplimentară de personalizare pentru șoferi prin integrarea completă a temei Material You în Android Auto. Începând cu versiunea beta 14.9, interfața platformei își...
Google pregătește o schimbare majoră pentru notificările de pe Android
Google pregătește o schimbare majoră pentru notificările de pe Android
În curând, telefoanele cu Android ar putea primi un „filtru” inteligent care decide singur ce notificări merită atenția ta și care pot fi amânate. Este vorba despre un organizator...
