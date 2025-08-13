Waze renunță la suportul pentru Android 9 și versiunile mai vechi. Ce înseamnă pentru șoferi și telefoanele lor

Waze, una dintre cele mai utilizate aplicații de navigație la nivel global, face o schimbare majoră: nu va mai oferi actualizări și funcții noi pentru dispozitivele care rulează Android 9 Pie sau versiuni anterioare. Deși aplicația va continua să funcționeze pentru o perioadă, lipsa update-urilor poate provoca erori, incompatibilități și vulnerabilități de securitate.

Decizia afectează aproximativ 12,4% dintre utilizatorii de Android, conform datelor din Android Studio. În această categorie intră nu doar telefoane și tablete, ci și multe sisteme de infotainment auto care rulează software-ul de ani buni, fără actualizări din partea producătorilor. Pentru unele mașini, acest lucru ar putea însemna că sistemele integrate devin învechite, chiar dacă vehiculul este încă în stare excelentă.

De ce Waze lasă în urmă versiunile vechi și ce pot face utilizatorii

Oficial, compania justifică renunțarea prin nevoia de a întări securitatea și de a simplifica procesul de dezvoltare a aplicației. În practică însă, utilizatorii care depind zilnic de Waze vor trebui să caute alternative dacă nu pot actualiza sistemul de operare.

Posesorii de telefoane cu Android 9 pot opta pentru un model mai recent, care să permită instalarea celor mai noi versiuni ale aplicației. În cazul mașinilor cu sisteme integrate, soluția poate fi conectarea unui smartphone prin Android Auto sau folosirea unei aplicații de navigație compatibile.

