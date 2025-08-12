WhatsApp testează o funcție care ar putea schimba modul în care interacționăm pe platformă

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 12 August 2025, ora 14:57
318 citiri
WhatsApp testează o funcție care ar putea schimba modul în care interacționăm pe platformă
FOTO Unsplash

WhatsApp testează o funcție care ar putea schimba modul în care interacționăm pe platformă. În cea mai recentă versiune beta pentru Android, aplicația a introdus opțiunea „guest chats”, ce permite inițierea unei conversații cu persoane care nu au cont WhatsApp și nici aplicația instalată.

Funcția, aflată încă în dezvoltare, apare în actualizarea WhatsApp beta 2.25.22.13 din Google Play și folosește un link de invitație pentru a deschide o fereastră de chat criptată end-to-end. Invitatul poate accesa conversația direct din browser, printr-o interfață ce amintește de WhatsApp Web, fără a trece prin procesul de instalare sau autentificare.

Cum va funcționa și ce limitări va avea

Pentru a începe o discuție, utilizatorul va trimite linkul de chat unei persoane din afara platformei. Odată deschis, acesta va permite doar comunicare text, fără posibilitatea de a trimite imagini, clipuri video sau mesaje vocale. De asemenea, modul „guest” va fi limitat la conversații unu-la-unu, fără opțiunea de grup.

Această inovație se aliniază cu planurile Meta de a respecta reglementările Uniunii Europene privind interoperabilitatea între servicii de mesagerie. De altfel, WhatsApp lucrează deja la integrarea cu platforme precum iMessage, Telegram, Google Messages sau Signal.

Deși nu există încă o dată oficială pentru lansare, este de așteptat ca, odată rezolvate eventualele obstacole tehnice, chat-urile pentru invitați să fie disponibile pe Android și iOS.

Milioane de conturi WhatsApp eliminate cu ajutorul inteligenței artificiale. Motivul pentru care Meta nu mai stă la discuții
Milioane de conturi WhatsApp eliminate cu ajutorul inteligenței artificiale. Motivul pentru care Meta nu mai stă la discuții
Dacă ai observat că primești mai puține mesaje nesolicitate pe WhatsApp, explicația ar putea fi folosirea tot mai intensă a inteligenței artificiale de către Meta pentru a identifica și...
Siri ar putea deveni mâna ta dreaptă digitală. Apple pregătește o schimbare radicală
Siri ar putea deveni mâna ta dreaptă digitală. Apple pregătește o schimbare radicală
În curând, iPhone-ul, iPad-ul și chiar Mac-ul ar putea fi controlate doar prin voce, fără să mai atingi ecranul. Apple lucrează la o versiune nouă a lui Siri care promite să depășească...
#tehnologie, #WhatsApp, #aplicatii , #WhatsApp
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Patru pacienti noi cu Candida Auris la Floreasca. Reactia spitalului: Nu este focar, sunt purtatori

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. BNR trage un semnal de alarmă și publică raportul care arată riscuri mari pentru economia țării. Ce măsură va influența decisiv traiectoria României în următorii doi ani
  2. WhatsApp testează o funcție care ar putea schimba modul în care interacționăm pe platformă
  3. Expansiune fără precedent în industria de armament din Europa. Spațiile de producție au crescut de la 790.000 mp la 2,8 milioane mp
  4. Pericolul deșertificării stă la pândă în România. Fost ministru al Mediului: „România nu-și permite un sezon de plantare ratat”
  5. Isărescu dă vina pe o decizie politică pentru că n-am aderat la euro: „Noi am îndeplinit condițiile de aderare prin 2013-2015”
  6. Isărescu îi spune lui Bolojan soluția pentru economia României. Aduce creștere, ne scapă de recesiune, de inflația mare și de deficite. "Cred că este esenţial"
  7. 20.000 de angajați din administrația publică urmează să fie concediați. “Cel puțin 20 de procente pentru fiecare autoritate locală”
  8. Isărescu anunță o creștere explozivă a inflației. Niveluri ca în pandemie, din septembrie încolo VIDEO
  9. Aglomerare de raportări la BVB – TradeVille
  10. Prețurile au explodat: România, inflație de 3 ori mai mare ca media UE. Doar energia electrică s-a scumpit cu aproape 63%, pe cifrele din iulie