WhatsApp testează o funcție care ar putea schimba modul în care interacționăm pe platformă. În cea mai recentă versiune beta pentru Android, aplicația a introdus opțiunea „guest chats”, ce permite inițierea unei conversații cu persoane care nu au cont WhatsApp și nici aplicația instalată.

Funcția, aflată încă în dezvoltare, apare în actualizarea WhatsApp beta 2.25.22.13 din Google Play și folosește un link de invitație pentru a deschide o fereastră de chat criptată end-to-end. Invitatul poate accesa conversația direct din browser, printr-o interfață ce amintește de WhatsApp Web, fără a trece prin procesul de instalare sau autentificare.

Cum va funcționa și ce limitări va avea

Pentru a începe o discuție, utilizatorul va trimite linkul de chat unei persoane din afara platformei. Odată deschis, acesta va permite doar comunicare text, fără posibilitatea de a trimite imagini, clipuri video sau mesaje vocale. De asemenea, modul „guest” va fi limitat la conversații unu-la-unu, fără opțiunea de grup.

Această inovație se aliniază cu planurile Meta de a respecta reglementările Uniunii Europene privind interoperabilitatea între servicii de mesagerie. De altfel, WhatsApp lucrează deja la integrarea cu platforme precum iMessage, Telegram, Google Messages sau Signal.

Deși nu există încă o dată oficială pentru lansare, este de așteptat ca, odată rezolvate eventualele obstacole tehnice, chat-urile pentru invitați să fie disponibile pe Android și iOS.

