WhatsApp testează un asistent AI care rescrie mesajele pentru tine. Simplu, rapid și eficient

Un nou feature, denumit Writing Help, este deja disponibil pentru utilizatorii versiunii beta WhatsApp care folosesc aplicația în limba engleză. Scopul său este simplu: să transforme câteva cuvinte aruncate în grabă într-un mesaj complet, bine structurat și adaptat stilului de comunicare al fiecărui utilizator.

Atunci când funcția „Private Processing” este activată din setările aplicației, pictograma clasică pentru stickere dispare din bara de chat și este înlocuită cu un mic stilou. Simbolul marchează posibilitatea de a primi sugestii generate de AI, iar utilizatorul poate obține instantaneu fraze mai clare, mai amuzante sau mai elegante, în funcție de preferințe.

Cum funcționează Writing Help în prezent

Versiunea actuală pune la dispoziție mai multe stiluri de scriere. Mesajele pot fi reformulate pentru claritate, transformate într-o variantă profesională, ajustate pentru un ton mai relaxat și amuzant, îndulcite printr-un mod mai empatic sau pur și simplu corectate din punct de vedere gramatical. După ce rezultatele sunt generate, utilizatorul alege fie să trimită una dintre sugestiile Meta AI, fie să păstreze mesajul original.

Potrivit companiei, procesarea textului se face în mod anonim și criptat, iar mesajele nu sunt stocate pe servere. În plus, Writing Help intervine doar asupra textului introdus în acel moment, fără să scaneze istoricul conversațiilor.

Deocamdată nu există o dată oficială pentru lansarea globală, însă ritmul accelerat al Meta în integrarea inteligenței artificiale lasă de înțeles că astfel de funcții vor deveni parte din experiența WhatsApp mult mai repede decât ne așteptăm.

