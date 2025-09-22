WhatsApp, aplicația folosită zilnic de milioane de români, a ajuns din nou pe radarul escrocilor. Cum te prinde capcana și ce riscuri ascunde

WhatsApp a ajuns din nou pe radarul escrocilor. Sub pretextul „Adaugă acest număr pe WhatsApp”, atacatorii reușesc să obțină acces către conturi personale, bani și chiar identitatea utilizatorilor.

De obicei, frauda începe cu un apel dintr-o țară străină. O voce automată cere victimei să introducă un număr în agenda WhatsApp, iar convorbirea se încheie brusc.

Odată ce numărul este adăugat, escrocii pot să treacă la următoarea etapă: se prezintă drept suport tehnic WhatsApp și cer codul de verificare. Dacă victima îl divulgă, infractorii preiau complet controlul contului. De aici până la solicitări false de bani către prieteni sau colectarea de date sensibile nu mai e decât un pas.

Atacul nu se oprește la nivel personal. Prin mesaje convingătoare, escrocii pot imita bănci sau autorități, inventând urgențe financiare. În alte cazuri, trimit link-uri care instalează programe periculoase pe telefon: troieni bancari, aplicații de control de la distanță sau malware care fură date. Nu lipsesc nici promisiunile de joburi de acasă sau câștiguri rapide din criptomonede, care maschează rețele de spălare de bani.

