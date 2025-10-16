WhatsApp pregătește „Channel Quiz”: chestionare interactive pentru canale. Cum vor funcționa

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 19:21
138 citiri
WhatsApp pregătește „Channel Quiz”: chestionare interactive pentru canale. Cum vor funcționa
FOTO Whatsap Blog

WhatsApp continuă să extindă funcțiile dedicate canalelor și se pregătește să introducă o nouă opțiune numită „Channel Quiz”, care va permite administratorilor de canale să creeze chestionare interactive pentru membrii comunității. Funcția a fost descoperită în cea mai recentă versiune beta pentru Android (2.25.30.5) și este menită să crească interacțiunea și implicarea utilizatorilor.

Testată de WABetaInfo, noua opțiune funcționează diferit față de sondajele clasice deja disponibile în WhatsApp. În loc să ceară opinii, Channel Quiz este gândită pentru a testa cunoștințele utilizatorilor pe diverse subiecte. Administratorii pot crea întrebări cu răspunsuri multiple, iar membrii canalului, și chiar vizitatorii acestuia, pot alege varianta corectă direct din chat.

Cum va funcționa Channel Quiz

Noua opțiune apare în meniul de atașamente, acolo unde se găsesc deja funcțiile de sondaj și media. Administratorul introduce întrebarea într-un câmp dedicat, urmat de mai multe variante de răspuns, cu cel puțin cinci, potrivit primelor capturi publicate. În plus, WhatsApp ar putea permite adăugarea de imagini pe lângă opțiunile de text, ceea ce va face chestionarele mai dinamice și atractive vizual.

După publicare, quiz-ul apare ca un mesaj obișnuit în canal. Ceilalți utilizatori pot selecta răspunsul dorit bifând opțiunea din stânga, iar imediat după alegere, aplicația afișează răspunsul corect.

Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
După mai puțin de doi ani de la lansare, Uber închide serviciul UberX Share în România, opțiunea care permitea pasagerilor să împartă aceeași cursă și să plătească mai puțin....
Apple stârnește revoltă în Europa. Noul MacBook Pro M5 se vinde fără încărcător; adaptorul costă 65 de euro
Apple stârnește revoltă în Europa. Noul MacBook Pro M5 se vinde fără încărcător; adaptorul costă 65 de euro
Lansarea noilor laptopuri MacBook Pro M5 a venit cu o surpriză neplăcută. Laptopul nu mai include încărcătorul în cutie, iar adaptorul trebuie cumpărat separat, pentru 65 de euro....
#tehnologie, #WhatsApp, #aplicatii , #WhatsApp
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Senator PSD: "Ma doare in cot de deficitul bugetar. Cand se doreste, vin Banca Mondiala sau FMI si il sterg din pix"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Golden Visa", programul care poate aduce miliarde de euro în România. Ce vor primi străinii care vor investi 400.000 de euro în țara noastră
  2. WhatsApp pregătește „Channel Quiz”: chestionare interactive pentru canale. Cum vor funcționa
  3. Parlamentul European cere o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru a accesa reţele sociale, platforme video şi aplicaţii bazate pe AI. Ce măsuri va lua România
  4. Apple stârnește revoltă în Europa. Noul MacBook Pro M5 se vinde fără încărcător; adaptorul costă 65 de euro
  5. Perspective sumbre asupra economiei globale: FMI avertizează asupra scăderii rezilienței și riscurilor legate de bula AI
  6. Florești și alte comune românești ar putea deveni municipii. Mai multe orașe riscă să își piardă statutul din cauza depopulării
  7. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, critică modul cum se iau deciziile în CSAT: "Nu corespunde cu tratatele europene"
  8. Vertu Agent Q: telefonul de lux cu piele, titan și procesor de top. Cu ce specificații vine
  9. Multitasking la un nou nivel
  10. Black Friday 2025: Românii se pregătesc de un record al vânzărilor, dar valoarea comenzilor scade drastic