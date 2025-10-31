WhatsApp adaugă siguranță totală pentru conversațiile tale. Cum se poate activa funcția

WhatsApp adaugă siguranță totală pentru conversațiile tale. Cum se poate activa funcția
WhatsApp face un nou pas important în direcția securității digitale. Compania a anunțat introducerea criptării cu passkey pentru backup-urile salvate în Google Drive și iCloud, oferind utilizatorilor un nivel suplimentar de protecție pentru datele lor stocate online.

Funcția extinde sistemul de criptare end-to-end deja existent, care protejează mesajele, apelurile și fișierele media din aplicație, adăugând acum o barieră suplimentară pentru copiile de rezervă din cloud.

Backup criptat cu amprentă, recunoaștere facială sau cod de ecran

În locul cheii de 64 de cifre folosite anterior, WhatsApp va permite acum deblocarea backup-urilor prin metode biometrice, amprentă digitală, recunoaștere facială sau codul de acces al telefonului. Aceasta înseamnă că nu mai este nevoie de memorarea unei chei complicate, iar datele pot fi accesate în siguranță doar de către utilizatorul autentic.

Noua criptare se aplică întregului conținut salvat, mesaje, poze, fișiere, note vocale și istoricul complet al chat-urilor, fără ca WhatsApp sau furnizorii de cloud să poată accesa aceste informații.

Funcția va fi implementată treptat la nivel global, atât pe Android, cât și pe iOS.

Pentru a o activa, utilizatorii trebuie să actualizeze aplicația la cea mai recentă versiune și să urmeze traseul: Setări - Conversații - Backup pentru conversații - Criptarea integrală a backup-ului.

