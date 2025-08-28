AI-ul intră în conversațiile utilizatorilor. WhatsApp lansează funcția „Writing Help”

WhatsApp integrează și mai mult inteligența artificială direct în aplicație. Noul update, disponibil momentan doar în Statele Unite, aduce funcția „Writing Help”, gândită să îi ajute pe utilizatori să-și formuleze mesajele într-un mod mai clar, mai prietenos sau chiar mai amuzant. Meta promite că această opțiune va ajunge și în alte țări, inclusiv în România, până la finalul anului.

Funcția este simplu de folosit: atunci când scrii un mesaj, apare o iconiță în formă de creion. Printr-o apăsare, primești sugestii de reformulare, pe care le poți accepta, modifica sau ignora. Totul se întâmplă direct în aplicație, fără a fi nevoie să apelezi la instrumente externe precum ChatGPT sau Gemini.

Cum funcționează noua opțiune și ce garanții oferă WhatsApp

„Writing Help” nu doar corectează textul, ci îi poate schimba tonul în funcție de context. Spre exemplu, un mesaj banal precum „Te rog nu uita să uzi florile din grădină” poate fi transformat într-o glumă creativă: „Psst… Plantele au trimis un mesaj SOS secret: Udă-ne sau ne vom usca!”. Sau într-un stil mai ironic: „Știri de ultim moment: Plantele organizează un protest al secetei, dă-le urgent apă!”.

Meta subliniază că siguranța mesajelor rămâne prioritară. Compania folosește un sistem propriu de procesare privată, numit Proprietary Processing, care permite generarea sugestiilor fără ca mesajele să fie accesibile companiei sau unor terți. Astfel, WhatsApp păstrează standardul de confidențialitate care a consacrat aplicația.

Funcția este opțională și este dezactivată implicit. În prezent este disponibilă doar în limba engleză, dar compania promite extinderea suportului pentru alte limbi și regiuni până la sfârșitul anului.

