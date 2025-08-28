AI-ul intră în conversațiile utilizatorilor. WhatsApp lansează funcția „Writing Help”

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 28 August 2025, ora 15:18
146 citiri
AI-ul intră în conversațiile utilizatorilor. WhatsApp lansează funcția „Writing Help”
FOTO Pexels

WhatsApp integrează și mai mult inteligența artificială direct în aplicație. Noul update, disponibil momentan doar în Statele Unite, aduce funcția „Writing Help”, gândită să îi ajute pe utilizatori să-și formuleze mesajele într-un mod mai clar, mai prietenos sau chiar mai amuzant. Meta promite că această opțiune va ajunge și în alte țări, inclusiv în România, până la finalul anului.

Funcția este simplu de folosit: atunci când scrii un mesaj, apare o iconiță în formă de creion. Printr-o apăsare, primești sugestii de reformulare, pe care le poți accepta, modifica sau ignora. Totul se întâmplă direct în aplicație, fără a fi nevoie să apelezi la instrumente externe precum ChatGPT sau Gemini.

Cum funcționează noua opțiune și ce garanții oferă WhatsApp

„Writing Help” nu doar corectează textul, ci îi poate schimba tonul în funcție de context. Spre exemplu, un mesaj banal precum „Te rog nu uita să uzi florile din grădină” poate fi transformat într-o glumă creativă: „Psst… Plantele au trimis un mesaj SOS secret: Udă-ne sau ne vom usca!”. Sau într-un stil mai ironic: „Știri de ultim moment: Plantele organizează un protest al secetei, dă-le urgent apă!”.

Meta subliniază că siguranța mesajelor rămâne prioritară. Compania folosește un sistem propriu de procesare privată, numit Proprietary Processing, care permite generarea sugestiilor fără ca mesajele să fie accesibile companiei sau unor terți. Astfel, WhatsApp păstrează standardul de confidențialitate care a consacrat aplicația.

Funcția este opțională și este dezactivată implicit. În prezent este disponibilă doar în limba engleză, dar compania promite extinderea suportului pentru alte limbi și regiuni până la sfârșitul anului.

Businessul controversat care îi aduce 2 milioane de dolari pe zi unui singur om
Businessul controversat care îi aduce 2 milioane de dolari pe zi unui singur om
Leonid Radvinsky, miliardarul din spatele platformei OnlyFans, și-a dublat averea într-un singur an și se pregătește pentru una dintre cele mai mari tranzacții din industria digitală....
O invenție chineză ar putea scădea cu 40% consumul de electricitate pentru răcirea locuințelor
O invenție chineză ar putea scădea cu 40% consumul de electricitate pentru răcirea locuințelor
O echipă de la Universitatea Tehnologică Nanyang a dezvoltat o vopsea cu proprietăți uimitoare, capabilă să scadă temperatura clădirilor printr-un mecanism asemănător transpirației...
#tehnologie, #aplicatii, #WhatsApp , #WhatsApp
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AI-ul intră în conversațiile utilizatorilor. WhatsApp lansează funcția „Writing Help”
  2. O invenție chineză ar putea scădea cu 40% consumul de electricitate pentru răcirea locuințelor
  3. Acordul pe energie SUA-UE: Care sunt țările cu cele mai mari 10 rezerve de gaze naturale dovedite din lume
  4. Calculul dat de Ilie Bolojan care arată cât va crește impozitul pentru o casă. „Poate părea mare în procente”. Pentru unele mașini se va dubla
  5. „Bătălia chiriilor”, înainte de începerea anului universitar. Ce buget au la dispoziție studenții anul acesta și cum arată apartamentul ideal
  6. Indicele PPI din UK – la maximul ultimilor 2 ani - TradeVille
  7. Wi-Fi-ul gratuit poate fi o capcană: DNSC avertizează asupra riscurilor ascunse. Cum te poți proteja pe rețelele publice
  8. Samsung extinde One UI: de acum și alte dispozitive și gadget-uri primesc 7 ani de actualizări
  9. Google aduce o revoluție în editarea foto cu noua versiune Gemini. Ce știe acum să facă AI-ul gigantului tech
  10. Conferențiar universitar: "Pumnul primit de livratorul nepalez, pe motiv că ne invadează țara, e un pumn adresat puținelor soluții de dezvoltare pe care le are România"