WhatsApp primește un update interesant: transformă fotografiile obișnuite în mici povești animate

WhatsApp a început să transforme fotografiile obișnuite în mici povești animate. Cea mai nouă actualizare aduce suportul pentru Live Photos, imaginile care prind viață pentru câteva secunde, cu sunet și mișcare, exact ca în galeria iPhone.

Printr-o simplă apăsare lungă pe poză, utilizatorii pot retrăi momentul surprins, nu doar printr-un cadru static, ci printr-o scurtă secvență video.

Funcția nu este încă disponibilă pentru toată lumea, lansarea făcându-se treptat. În primă fază, unii utilizatori pot doar vizualiza fotografiile Live, urmând ca opțiunea de trimitere să fie activată și ea pe parcurs.

Meta a confirmat că acesta este doar începutul pentru o serie de actualizări prin care WhatsApp devine mai expresiv și mai interactiv.

În ultimele luni, au fost introduse și Motion Photos pentru Android, teme de chat generate cu ajutorul inteligenței artificiale și fundaluri animate pentru apelurile video.

Ads