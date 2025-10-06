WhatsApp primește un val de funcții noi: teme AI, scanare de documente și suport pentru Live Photos

WhatsApp primește un val de funcții noi: teme AI, scanare de documente și suport pentru Live Photos
Meta continuă transformarea WhatsApp într-o platformă tot mai inteligentă, adăugând o serie de actualizări majore pentru utilizatorii de iOS și Android. Noua versiune introduce suport pentru Live Photos pe iPhone și Motion Photos pe Android, adică imagini scurte, cu mișcare, care pot fi trimise și vizualizate nativ în conversații, fără conversii sau pierdere de calitate.

Pe Android, WhatsApp primește și o funcție foarte cerută: scanarea documentelor. Utilizatorii pot acum să fotografieze un act sau o pagină tipărită, iar aplicația o va decupa automat, o va lumina corect și o va transforma într-un fișier gata de salvat, trimis sau imprimat.

Teme de chat și fundaluri generate de AI

WhatsApp trece oficial în era personalizării bazate pe inteligență artificială. Utilizatorii pot crea teme de chat generate de AI, schimbând complet aspectul conversațiilor în funcție de preferințe. În plus, funcția de AI se extinde și la fundalurile pentru apeluri video sau poze realizate direct în chat, unde aplicația poate genera automat decoruri unice.

Tot la capitolul estetic, aplicația primește și noi pachete de stickere, Fearless Bird, School Days și Vacation, gândite să aducă mai multă expresivitate conversațiilor.

O altă noutate practică este Group Search, care simplifică identificarea grupurilor comune. Când tastezi numele unui contact în fila Chats, WhatsApp îți afișează instant toate grupurile în care sunteți împreună, eliminând nevoia de scroll infinit.

Actualizările vor fi distribuite treptat la nivel global, în următoarele săptămâni, atât pe Android, cât și pe iOS. Meta promite că noile funcții AI vor ajunge la toți utilizatorii, dar unele pot apărea inițial doar pentru un număr limitat de conturi.

