WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech

WhatsApp, aplicația de mesagerie cu peste două miliarde de utilizatori activi, începe o nouă luptă împotriva unuia dintre cele mai enervante fenomene online: spam-ul. Deși platforma dispune deja de sisteme automate care detectează și blochează mesajele nedorite, acestea nu reușesc întotdeauna să prindă totul. Așa că, în stilul propriu, compania anunță o măsură mai radicală, mai exact limitarea numărului de mesaje pe care le poți trimite către persoane necunoscute.

Noua regulă vizează atât utilizatorii obișnuiți, cât și conturile de business, iar scopul este clar: să descurajeze trimiterea în masă a mesajelor către persoane care nu au interacționat niciodată cu expeditorul. Practic, dacă trimiți mesaje unor oameni care nu te au salvat în agenda lor și nici nu îți răspund, vei începe să atingi o „limită lunară” impusă de aplicație.

Cum funcționează noul sistem anti-spam

Potrivit informațiilor obținute de TechCrunch, WhatsApp testează deja sistemul în mai multe țări. Deocamdată, compania nu a anunțat care este limita exactă de mesaje, pentru că urmează să fie ajustată în funcție de rezultate. Ce se știe sigur este că utilizatorii normali nu vor fi afectați, ci doar cei care abuzează de platformă, adică cei care trimit zeci sau sute de mesaje nesolicitate zilnic.

Dacă ești aproape de atingerea limitei, aplicația te va avertiza direct pe ecran, înainte de a-ți bloca temporar posibilitatea de a trimite alte mesaje necunoscuților.

