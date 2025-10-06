WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 21:01
1331 citiri
FOTO Pexels

După ani în care identitatea pe WhatsApp era sinonimă cu un simplu număr de telefon, Meta schimbă regulile jocului. Platforma pregătește lansarea unui sistem prin care utilizatorii își pot alege un nume de utilizator unic, fără a mai fi obligați să-și afișeze numărul de mobil. Însă, odată cu această libertate, apare și o nouă problemă: „furtul” de identitate digitală.

În prezent, noua opțiune a fost descoperită în versiunea WhatsApp beta pentru Android, unde în secțiunea Settings apare un meniu dedicat pentru rezervarea numelui de utilizator. Funcția este momentan gratuită, iar perioada de test pare să fie o fereastră de oportunitate pentru cei care vor să-și asigure din timp username-ul dorit, înainte ca Meta să restricționeze numele „populare” sau să introducă o taxă pentru ele.

Identitate fără număr de telefon

Noua funcționalitate le permite utilizatorilor să comunice fără a-și dezvălui numărul personal, o măsură de confidențialitate cerută de multă vreme. Practic, în loc să spui „salvează-mi numărul”, vei putea spune simplu „caută-mă după @numelemeu”.

Meta precizează totuși că vor exista reguli clare pentru alegerea numelor: acestea trebuie să conțină cel puțin o literă, pot include cifre, puncte sau underscore, dar nu pot începe cu „www” și nu pot conține spații.

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

