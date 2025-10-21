WhatsApp te lasă curând să-ți alegi propriul nume de utilizator, dar cele mai bune ar putea costa. Ce trebuie să știi despre asta

WhatsApp se pregătește să introducă una dintre cele mai așteptate funcții din istoriaa plicației: numele de utilizator personalizat, o alternativă la identificarea clasică prin numărul de telefon. Însă, la fel ca în cazul adreselor de e-mail sau al domeniilor web, cine prinde primul, câștigă. Iar pentru cei care ratează momentul, Meta ar putea introduce o categorie premium de „nume gold” disponibile doar contra cost.

De la număr de telefon la identitate digitală

Noua funcție a fost observată în cea mai recentă versiune WhatsApp Beta pentru Android (v2.25.29.14), unde a apărut o secțiune nouă, „Username”, în tab-ul de profil. Aici, utilizatorii vor putea rezerva un nume unic, care să devină identitatea lor publică în aplicație, similar cu ce oferă deja Telegram.

Practic, în loc să oferi numărul tău de telefon, vei putea trimite doar un @nume_de_utilizator, care va funcționa ca un alias sigur și ușor de memorat. Meta susține că această schimbare va îmbunătăți confidențialitatea și va reduce nevoia de a partaja informații personale cu persoane necunoscute.

Primele nume se vor epuiza rapid

Exact ca în cazul unui domeniu nou lansat pe internet, utilizatorii rapizi vor putea revendica primele nume populare, în timp ce restul vor rămâne fie cu variante mai lungi, fie cu unele disponibile „la plată”.

Codul aplicației indică deja că WhatsApp ar putea oferi opțiuni contracost pentru numele de utilizator premium, de exemplu combinații scurte sau populare.

Pe scurt, dacă vrei să prinzi numele tău preferat, instalează versiunea beta cât mai curând. Administratorii platformei au confirmat că numele rezervate acum rămân active chiar dacă funcția nu este încă lansată oficial.

Ce reguli trebuie respectate

Meta a anunțat câteva restricții de bază pentru noua funcție:

- numele nu poate începe cu „www”;

- trebuie să conțină cel puțin o literă;

- sunt permise doar litere mici, cifre, puncte și underscore;

- caracterele speciale sau majusculele nu sunt acceptate.

Funcția va fi activată gradual, în valuri, iar anumite regiuni vor primi acces mai devreme.

