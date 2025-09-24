WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: mesaje traduse instant și ajutor de scriere cu AI, direct în aplicație

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 19:01
138 citiri
WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: mesaje traduse instant și ajutor de scriere cu AI, direct în aplicație
FOTO Pexels

WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: traducerea mesajelor în timp real, fără să mai fie nevoie să copiezi textul într-un alt translator. Noul update promite să elimine barierele lingvistice și să facă discuțiile mai fluide între oameni care nu vorbesc aceeași limbă.

Pe Android, funcția pornește cu șase limbi de bază, engleză, spaniolă, hindi, portugheză, rusă și arabă, în timp ce pe iPhone lista sare la peste 19 limbi, incluzând franceza, germana, japoneza, turca sau vietnameza. Tot ce trebuie să faci este să ții apăsat pe un mesaj și să alegi opțiunea „Translate”. În plus, pe Android poți activa traducerea automată pentru toate mesajele viitoare dintr-o conversație.

Traduceri sigure și AI care îți rescrie mesajele

Un detaliu esențial: traducerea nu se face pe serverele Meta, ci direct pe telefon, ceea ce înseamnă că mesajele tale rămân criptate și private. Totul funcționează prin descărcarea unor pachete de limbă pe dispozitiv.

Noutățile nu se opresc aici. WhatsApp aduce și AI în chaturile de zi cu zi prin funcția „Writing Help”. Practic, vei avea un asistent de text care îți poate reformula mesajele, corecta greșelile și chiar schimba tonul, fie că vrei să pari mai amuzant, mai relaxat sau mai profesionist. Meta susține că nici această funcție nu compromite confidențialitatea, datorită unui sistem de procesare privată numit Proprietary Processing.

WhatsApp, aplicația folosită zilnic de milioane de români, a ajuns din nou pe radarul escrocilor. Cum te prinde capcana și ce riscuri ascunde
WhatsApp, aplicația folosită zilnic de milioane de români, a ajuns din nou pe radarul escrocilor. Cum te prinde capcana și ce riscuri ascunde
WhatsApp a ajuns din nou pe radarul escrocilor. Sub pretextul „Adaugă acest număr pe WhatsApp”, atacatorii reușesc să obțină acces către conturi personale, bani și chiar identitatea...
Google Maps vrea să îți spună unde sunt gropile din asfalt. Un nou brevet arată cum mașinile ar putea raporta singure calitatea drumului
Google Maps vrea să îți spună unde sunt gropile din asfalt. Un nou brevet arată cum mașinile ar putea raporta singure calitatea drumului
Unul dintre cele mai mari avantaje ale aplicațiilor de navigație este că transformă fiecare drum într-o experiență previzibilă. Waze, de exemplu, le arată șoferilor obstacolele din față...
#tehnologie, #aplicatii, #WhatsApp , #WhatsApp
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre "bijuteria" de 117.000.000Euro din Bucuresti: "Nu mai e valabil"
Adevarul.ro
"Seful banilor" din PE explica "siretlicul" privind fondurile europene pentru Romania: "60 de miliarde de euro sunt, real, mai putin decat 46 de miliarde"
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: mesaje traduse instant și ajutor de scriere cu AI, direct în aplicație
  2. "Cod roșu pentru turism și HoReCa". Patronii din industria ospitalității anunță falimente în lanț pentru mii de afaceri dacă TVA se majorează la 21% pentru alimente și cazare
  3. O fabrică din România, cu o tradiție de aproape 100 de ani, se închide. "Nu se poate continua așa", susține noul patron
  4. Internetul cuantic prinde viață. Q-Chip transmite date cuantice prin fibra optică obișnuită
  5. Alexandru Bonea (Meta Estate Trust): „Este important ca noi, antreprenorii, să generăm proiecte suficient de atrăgătoare care să țină capitalul aici, la noi în țară”
  6. România va deține de anul viitor cea mai mare centrală pe gaz din UE. O firmă din Irak o construiește
  7. Reviriment economic neașteptat în Germania, în septembrie. Franța trage în jos economia zonei euro
  8. Beatrice Dumitrașcu (ONE) la The Real Estate Event: „Suntem într-o piață care nici astăzi nu este foarte matură și oferă extraordinar de mult”
  9. Mai mulți primari și-au dat primăriile în judecată ca să primească salarii mai mari. Unii spun că nu știau despre ce este acțiunea sindicatului care a deschis procesul
  10. AI-ul creează „muncă de umplutură” costisitoare. Ce au descoperit Stanford și BetterUp