Wi-Fi 8 prinde viață: TP-Link anunță prima demonstrație reușită a noii generații de internet wireless

Deși Wi-Fi 7 abia a ajuns pe piață, producătorii de rețelistică se pregătesc deja pentru următorul salt tehnologic. TP-Link a anunțat că a finalizat cu succes prima demonstrație a tehnologiei Wi-Fi 8 (802.11bn), marcând o „etapă importantă” în dezvoltarea standardului care promite o conexiune mai stabilă, nu doar mai rapidă.

Potrivit companiei, testul a validat atât beacon-ul Wi-Fi 8, cât și transferul de date, confirmând funcționalitatea practică a noii generații de rețea wireless. Prototipul a fost realizat în cadrul unui parteneriat internațional între mai mulți jucători din industrie, iar TP-Link spune că primele produse comerciale ar putea apărea chiar înainte de ratificarea oficială a standardului, programată de IEEE pentru 2028.

Wi-Fi 8 promite stabilitate, nu doar viteză

Dacă Wi-Fi 7 a adus viteze record de până la 46 Gbps, noul Wi-Fi 8 își propune ceva diferit: fiabilitate în condiții reale. Potrivit unei prezentări făcute de Qualcomm, tehnologia va păstra benzile de 2.4 GHz, 5 GHz și 6 GHz, cu o lățime maximă de bandă de 320 MHz și viteze teoretice de până la 23 Gbps, dar va prioritiza stabilitatea și capacitatea de reacție în rețelele aglomerate.

Cu alte cuvinte, Wi-Fi 8 nu urmărește doar să fie mai rapid, ci mai inteligent. Standardul este gândit să funcționeze impecabil în locuințe și birouri unde zeci de dispozitive se conectează simultan: televizoare, console, camere smart, laptopuri și telefoane. Noua arhitectură ar trebui să reducă lag-ul, pierderile de semnal și efectul de „voce robotică” în apelurile video.

