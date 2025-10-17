Wi-Fi 8 prinde viață: TP-Link anunță prima demonstrație reușită a noii generații de internet wireless

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 21:01
1484 citiri
Wi-Fi 8 prinde viață: TP-Link anunță prima demonstrație reușită a noii generații de internet wireless
FOTO Unsplash

Deși Wi-Fi 7 abia a ajuns pe piață, producătorii de rețelistică se pregătesc deja pentru următorul salt tehnologic. TP-Link a anunțat că a finalizat cu succes prima demonstrație a tehnologiei Wi-Fi 8 (802.11bn), marcând o „etapă importantă” în dezvoltarea standardului care promite o conexiune mai stabilă, nu doar mai rapidă.

Potrivit companiei, testul a validat atât beacon-ul Wi-Fi 8, cât și transferul de date, confirmând funcționalitatea practică a noii generații de rețea wireless. Prototipul a fost realizat în cadrul unui parteneriat internațional între mai mulți jucători din industrie, iar TP-Link spune că primele produse comerciale ar putea apărea chiar înainte de ratificarea oficială a standardului, programată de IEEE pentru 2028.

Wi-Fi 8 promite stabilitate, nu doar viteză

Dacă Wi-Fi 7 a adus viteze record de până la 46 Gbps, noul Wi-Fi 8 își propune ceva diferit: fiabilitate în condiții reale. Potrivit unei prezentări făcute de Qualcomm, tehnologia va păstra benzile de 2.4 GHz, 5 GHz și 6 GHz, cu o lățime maximă de bandă de 320 MHz și viteze teoretice de până la 23 Gbps, dar va prioritiza stabilitatea și capacitatea de reacție în rețelele aglomerate.

Cu alte cuvinte, Wi-Fi 8 nu urmărește doar să fie mai rapid, ci mai inteligent. Standardul este gândit să funcționeze impecabil în locuințe și birouri unde zeci de dispozitive se conectează simultan: televizoare, console, camere smart, laptopuri și telefoane. Noua arhitectură ar trebui să reducă lag-ul, pierderile de semnal și efectul de „voce robotică” în apelurile video.

Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
După ani de plângeri din partea utilizatorilor, Google introduce o opțiune care permite ascunderea reclamelor din rezultatele de căutare. Noua funcție reorganizează complet modul în care...
Apple își dezvăluie noua bijuterie. Cipul M5 are performanță sporită și un accent clar pe inteligența artificială
Apple își dezvăluie noua bijuterie. Cipul M5 are performanță sporită și un accent clar pe inteligența artificială
Apple a prezentat oficial SoC-ul Apple Silicon M5, procesorul care alimentează noile MacBook Pro, iPad Pro și Vision Pro, care oferă o evoluție semnificativă în direcția performanței AI....
#tehnologie, #WiFi, #Internet , #acces internet
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: "Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul si au plecat. Mirosea a gaz pana la etajul 7"
Adevarul.ro
Drumul pe care multi soferi recunosc ca au atipit la volan. "Daca esti prea ambitios si crezi ca rezisti, risti sa o patesti grav"
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Jurgen Klopp a semnat!

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CreditPrime București sărbătorește 8 ani de activitate pe piața din România și inovează constant în industria fintech
  2. Apple își dezvăluie noua bijuterie. Cipul M5 are performanță sporită și un accent clar pe inteligența artificială
  3. Steve Jobs va apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Statele Unite în 2026
  4. Google Maps va afișa timpul până acasă chiar și fără să setezi o rută. Cum funcționează noua funcție
  5. Problemele descoperite de un inginer proiectant la blocul construit pe vremea lui Ceaușescu: „Când am scos pardoseala, am văzut asta”
  6. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  7. Românii comandă mai des mâncare decât ies la restaurant! Livrările au ajuns principalul motor de dezvoltare al Horeca
  8. Ultima zi de subscriere la Fidelis – TradeVille
  9. Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului
  10. Probleme pe linie pentru legea pensiilor private. „Dacă schimbi regulile pe banii oamenilor, să nu te aștepți să mai contribuie la pilonul III”