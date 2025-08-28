Wi-Fi-ul gratuit poate fi o capcană: DNSC avertizează asupra riscurilor ascunse. Cum te poți proteja pe rețelele publice

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 28 August 2025, ora 07:02
Wi-Fi-ul gratuit poate fi o capcană: DNSC avertizează asupra riscurilor ascunse. Cum te poți proteja pe rețelele publice
FOTO orasul-timisoara.ro

Cafenelele, aeroporturile sau centrele comerciale oferă conexiuni gratuite la internet care par inofensive, dar pot deveni rapid o poartă deschisă pentru atacuri cibernetice. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția că folosirea rețelelor publice vine la pachet cu riscuri majore: parole, date bancare sau informații personale pot fi interceptate cu ușurință de hackeri aflați în aceeași rețea.

Experții explică faptul că lipsa criptării datelor face aceste conexiuni vulnerabile. Atacurile de tip „man-in-the-middle” sunt printre cele mai frecvente: infractorii se interpun între utilizator și server, având acces la informațiile transmise fără ca victima să își dea seama. În plus, rețelele nesecurizate pot permite urmărirea activității online și chiar profilarea utilizatorilor.

Cum te poți proteja pe rețelele publice

Pentru a reduce pericolele, DNSC recomandă utilizarea unui VPN, care criptează traficul și face imposibilă interceptarea datelor. Specialiștii spun că, fără această protecție, navigarea pe Wi-Fi public este echivalentă cu trimiterea unei cărți poștale deschise, vizibilă pentru oricine pe traseu. Alte măsuri simple includ evitarea conectării automate la rețele necunoscute, verificarea numelui exact al hotspotului și evitarea accesării conturilor bancare sau a altor servicii sensibile atunci când folosești internet gratuit.

Autentificarea în doi pași rămâne o barieră suplimentară eficientă, chiar și în cazul în care o parolă este compromisă. Totodată, este indicat să tratezi orice rețea publică drept un spațiu nesigur, unde precauția ar trebui să fie regula de bază.

