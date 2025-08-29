Wikipedia, noua țintă a republicanilor americani. Acuzații de manipulare și „infiltrare” politică

Republicanii din Congres deschid un nou front în războiul informațional și pun sub semnul întrebării neutralitatea uneia dintre cele mai folosite platforme de pe internet. James Comer și Nancy Mace, doi dintre cei mai vizibili membri ai Partidului Republican, au trimis o scrisoare către Wikimedia Foundation prin care cer o investigație legată de presupuse tentative de manipulare a articolelor de pe Wikipedia.

Demersul vine după ce mișcarea conservatoare a încercat să influențeze deja spații precum rețelele sociale sau media tradițională. Acum, atenția se mută către enciclopedia online, vizitată zilnic de sute de milioane de oameni și considerată o resursă-cheie pentru informarea publicului.

Suspiciuni, acuzații și un precedent riscant

Potrivit documentului semnat pe 27 august, congresmenii afirmă că există indicii conform cărora anumiți actori străini și membri ai mediului academic ar fi încercat să introducă bias politic în articolele de pe Wikipedia, folosind inclusiv fonduri publice americane.

Cei doi republicani solicită acces la documente interne privind editorii voluntari suspectați că au încălcat politicile de neutralitate și întreabă ce măsuri a luat Wikimedia pentru a preveni manipularea deliberată a unor teme sensibile. În scrisoare apare și o referire explicită la Israel și la articole despre conflictul din Orientul Mijlociu, unde s-ar fi încercat promovarea unor poziții anti-Israel și antisemite.

Ads

Pe de altă parte, criticii inițiativei avertizează că acuzațiile sunt vagi și pot fi folosite ca pretext pentru a introduce presiuni politice asupra unei platforme independente. De altfel, Wikipedia a mai fost de-a lungul timpului teren de bătălie pentru editori atunci când vine vorba despre subiecte geopolitice controversate.

Ads