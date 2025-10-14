Începând de marți, 14 octombrie, Microsoft nu mai oferă actualizări gratuite de securitate pentru Windows 10, sistemul de operare folosit încă de aproape 40% dintre utilizatorii de Windows din lume.

Deși PC-urile vor continua să funcționeze normal, ele devin din acest moment ținte facile pentru hackeri, avertizează experții în securitate cibernetică.

Compania a anunțat oficial că nu vor mai fi livrate patch-uri de securitate sau suport tehnic standard. În lipsa acestora, breșele și erorile apărute în timp vor putea fi exploatate mult mai ușor de atacatori. Microsoft recomandă trecerea la Windows 11, un sistem care include măsuri de securitate „activate implicit” și concepute pentru amenințările actuale.

Ce poți face dacă folosești încă Windows 10

Situația în UK este similară cu cea din România. Potrivit organizației britanice Which?, peste 5 milioane de utilizatori din Marea Britanie intenționează să continue să folosească Windows 10, o decizie riscantă.

Utilizatorii au câteva variante sigure:

- Upgrade gratuit la Windows 11, dacă dispozitivul are sub patru ani și respectă cerințele minime (4 GB RAM, 64 GB stocare, modul TPM 2.0). Microsoft oferă și un instrument gratuit pentru verificarea compatibilității.

- Abonament la actualizări de securitate extinse, disponibil până în octombrie 2026 – gratuit pentru conturile Microsoft, altfel contra cost (30 USD/an).

- ChromeOS Flex, opțiunea oferită de Google pentru unele PC-uri mai vechi.

Pentru dispozitivele care nu pot fi actualizate, cea mai practică soluție rămâne achiziția unui nou calculator cu Windows 11 preinstalat.

