Microsoft a redus consumul de memorie RAM al mai multor aplicații și servicii integrate în Windows 11, eliberând peste 860 MB care pot fi folosiți pentru alte activități. Optimizările vizează programe precum Microsoft 365, OneDrive și Defender, iar diferențele ar trebui să fie vizibile în special pe calculatoarele cu 8 sau 16 GB RAM.

Schimbările au fost prezentate în cadrul evenimentului Microsoft Ignite 2026, unde compania a explicat că încearcă să reducă resursele consumate de aplicațiile care funcționează permanent în fundal.

Rezultatele nu se limitează la economisirea memoriei. Într-un test realizat pe un calculator cu 8 GB RAM, o versiune mai recentă de Windows 11 a executat mai multe sarcini simultane cu aproximativ 21% mai repede decât cea testată la începutul anului.

Cum a reușit Microsoft să reducă utilizarea memoriei RAM

O parte importantă a optimizărilor vine din suita Microsoft 365, care consumă acum cu aproximativ 360 MB mai puțină memorie. Alți peste 500 MB au fost economisite prin modificări aduse serviciilor Defender, OneDrive și Purview.

Microsoft a schimbat și modul în care sistemul de operare gestionează anumite componente. Unele nu mai sunt încărcate automat atunci când nu sunt necesare, în timp ce altele pot utiliza în comun aceleași resurse.

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Pentru a măsura diferențele, compania a testat un calculator cu 8 GB RAM folosind versiuni Windows din ianuarie și octombrie 2026. Scenariul a inclus un apel Teams simulat, redarea unui videoclip 4K, 20 de file deschise în Edge și lucrul cu documente mari în Outlook și Microsoft 365.

Versiunea din octombrie a finalizat operațiunile cu 21% mai repede. Rezultatul se referă însă la acest test și nu înseamnă că toate calculatoarele vor beneficia de aceeași creștere de performanță.

Publicația Windows Latest a verificat separat efectele actualizărilor. Pe un laptop cu 8 GB RAM, consumul imediat după pornirea sistemului a scăzut de la aproximativ 5 GB la 3,3 GB, după trecerea de la Windows 11 25H2 la 26H2.

În același timp, memoria disponibilă a crescut de la 2,9 GB la 4,6 GB. Îmbunătățiri au fost observate și pe sisteme cu 16 GB RAM.

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